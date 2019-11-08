Нижегородского священника судят за растрату, сообщила епархия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Бывший настоятель одного из православных приходов в Нижегородской области отрекся от патриарха Кирилла, но судят его не за это, а за продажу принадлежащей приходу квартиры и похищенные пожертвования, сообщили РИА Новости в пресс-службе Городецкой епархии.

Согласно информации на сайте Шахунского районного суда, будучи настоятелем православного прихода церкви в честь святителя Николая Чудотворца, мужчина скрыл от прихода факт продажи вверенной ему квартиры. В казну прихода полученные деньги он не внес, чем причинил материальный ущерб на сумму 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения или в крупном размере). Между тем сам бывший настоятель разместил в социальных сетях обращение, в котором заявляет о том, что его преследуют за отречение от патриарха.

"Нарушения, совершенные иереем Сергеем Цеповым, находятся в различных правовых плоскостях: канонической (связанной с нарушением церковной дисциплины) и юридической (связанной с нарушением законодательства РФ)", - заявили агентству в Городецкой епархии, к которой относится приход церкви в честь святителя Николая Чудотворца, где служил настоятель.

Так, в рапорте, поданном 30 января 2018 года на имя епископа Городецкого и Ветлужского Августина, иерей Сергей Цепов заявил, что у него имеются основания "прекратить молитвенно-евхаристическое общение с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, митрополитом Нижегородским Георгием и епископом Городецким и Ветлужским". "Отныне и вы для меня лжеепископ, и все прещения (церковные дисциплинарные наказания – ред.), наложенные Вами, считаю недействительными", - цитирует пресс-служба заявление Цепова.

"Таким образом, иерей Сергей Цепов своей волей отколол себя от единства Русской православной церкви. Указом епархиального архиерея он был освобожден от занимаемой должности настоятеля прихода", - сообщили в пресс-службе Городецкой епархии.

При передаче дел новому настоятелю и проверке финансово-хозяйственной деятельности прихода были выявлены многочисленные нарушения, допущенные иереем Цеповым, в том числе "проведение незаконной сделки купли-продажи квартиры, принадлежащей приходу; хищение финансовых средств, пожертвованных для нужд прихода на расчетный счет от частных компаний; а также хищение денег из кружек для пожертвования и сейфа из церковной лавки".

В пресс-службе Городецкой епархии подчеркнули, что должность казначея прихода в тот период занимала жена иерея Цепова. Там также рассказали, что Цепову было предложено вернуть приходу имущество и деньги, но тот отказался это сделать. В итоге в отношении него было возбуждено уголовное дело.