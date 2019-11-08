Прокуратура проверит инцидент с экстренной посадкой самолета в Шереметьево

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Московская прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой в пятницу самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево из-за технеисправности, сообщает московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс № 1165 из Ростова-на-Дону в Москву, совершил экстренную посадку после срабатывания датчика неисправности крыла. На борту воздушного судна находились 79 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет сел в штатном режиме, без происшествий, никто не пострадал, отметил собеседник агентства.
"Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка по факту аварийной посадки 08.11.2019 в аэропорту Шереметьево воздушного судна, следовавшего по маршрут "Ростов-на-Дону–Москва" авиакомпании ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии", - говорится в сообщении.