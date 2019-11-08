Прокуратура проверит инцидент с экстренной посадкой самолета в Шереметьево

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс № 1165 из Ростова-на-Дону в Москву, совершил экстренную посадку после срабатывания датчика неисправности крыла. На борту воздушного судна находились 79 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет сел в штатном режиме, без происшествий, никто не пострадал, отметил собеседник агентства.