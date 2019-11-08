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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

В Югре районные власти увеличили финансирование жилищной программы в 17 раз

11:19 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Города России. Сургут
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноя - РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-мансийского автономного округа в 2019 году смогли увеличить финансирование жилищной программы со 100 миллионов рублей до 1,7 миллиарда, что позволит выкупить 32 тысячи квадратных метров нового жилья для переселения семей из аварийного фонда, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"На территории района - 20% всего непригодного жилья Югры. Без малого, полмиллиона квадратных метров. Работаем, конечно, над этим вопросом, но вы прекрасно понимаете, что за год-два проблему не решить... Введем (по итогам года) порядка 50 тысяч квадратных метров жилья. Уже введено около 42 тысяч. Активный ввод жилья происходит застройщиками", - сказал Трубецкой журналистам.
При этом он пояснил, что важнее не общий объем жилья, которое вводится в Сургутском районе в целом, а количество выкупаемых муниципалитетом квартир для нуждающихся в переселении из аварийного фонда. На эти цели власти района планируют до конца года направить около 1,7 миллиарда рублей, что позволит приобрести 32 тысячи квадратных метров нового жилья.
"По следующему году объем финансирования ниже, но мы и 2019 год начинали со 100 миллионов рублей, а теперь выходим на 1,7 миллиарда", - уточнил глава муниципалитета.
Он также отметил, что власти района направили в окружное правительство инициативу, чтобы собственники аварийного жилья из числа льготных категорий, переезжающие в новостройки, не производили доплату, покрывая бюджету разницу между стоимостью старых и новых квартир. "Ответа пока не получили, но есть мысли, как реализовать это в нашем муниципальном образовании", - добавил Трубецкой.
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По данным районных властей, в 2019 году администрация планирует выкупить в общей сложности свыше 500 жилых помещений для переселения из аварийного фонда. Всего на территории района 343 дома, жильцов которых необходимо расселить. Для этого потребуется не менее 24 миллиардов рублей, причем годовой бюджет муниципалитета - вдвое меньше.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругЖильеСургутский районХанты-МансийскОбщество
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