"Самые добрые IT-стартапы" получили призы от Совета раввинов Европы

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Совет раввинов Европы наградил лауреатов ежегодного конкурса IT-проектов CER Prize - "самые добрые IT-стартапы" получили денежные призы, сообщает пресс-служба президента Совета раввинов Европы.

"Мы убеждены, что технологическую революцию нужно поддерживать в правильном русле. Ежегодное награждение талантливых интернет-предпринимателей – это наш вклад в улучшение мира и гарантия лучшего будущего для наших детей", - сказал президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

На конкурс направили более 500 заявок. Вручение призов прошло в исторической синагоге Bevis Marks Synagogue в Лондоне.

Первое место занял Яаэль Замир из Израиля. Его проект Embryonics предлагает использовать алгоритмы искусственного интеллекта для оптимизации и повышения эффективности экстракорпорального оплодотворения.

Второе место – у Елены Синель из Великобритани и ее проекта Acorn Aspirations - платформы для изучения искусственного интеллекта, машинного обучения и науки о данных.

Третье место у Йехуды Эльрам и проекта "EggXYT" - технологии, позволяющей определить пол куриных эмбрионов сразу после откладывания яиц. По информации с сайта проекта, ежегодно в мире уничтожают более 8 миллиардов суточных птенцов мужского пола, потому что они нерентабельны: не несут яйца и не набирают мышечную массу, необходимую для убоя, так же быстро, как особи женского пола. Таким образом, технология позволяет не тратить время и деньги на инкубацию цыплят мужского пола, не убивать птенцов и отправлять эти яйца сразу на рынок.