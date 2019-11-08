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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Самые добрые IT-стартапы" получили призы от Совета раввинов Европы

11:13 08.11.2019
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© Фото : Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Фото : Pixabay/Gerd Altmann
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Совет раввинов Европы наградил лауреатов ежегодного конкурса IT-проектов CER Prize - "самые добрые IT-стартапы" получили денежные призы, сообщает пресс-служба президента Совета раввинов Европы.
"Мы убеждены, что технологическую революцию нужно поддерживать в правильном русле. Ежегодное награждение талантливых интернет-предпринимателей – это наш вклад в улучшение мира и гарантия лучшего будущего для наших детей", - сказал президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.
На конкурс направили более 500 заявок. Вручение призов прошло в исторической синагоге Bevis Marks Synagogue в Лондоне.
Первое место занял Яаэль Замир из Израиля. Его проект Embryonics предлагает использовать алгоритмы искусственного интеллекта для оптимизации и повышения эффективности экстракорпорального оплодотворения.
Второе место – у Елены Синель из Великобритани и ее проекта Acorn Aspirations - платформы для изучения искусственного интеллекта, машинного обучения и науки о данных.
Третье место у Йехуды Эльрам и проекта "EggXYT" - технологии, позволяющей определить пол куриных эмбрионов сразу после откладывания яиц. По информации с сайта проекта, ежегодно в мире уничтожают более 8 миллиардов суточных птенцов мужского пола, потому что они нерентабельны: не несут яйца и не набирают мышечную массу, необходимую для убоя, так же быстро, как особи женского пола. Таким образом, технология позволяет не тратить время и деньги на инкубацию цыплят мужского пола, не убивать птенцов и отправлять эти яйца сразу на рынок.
CER Prize - ежегодный конкурс IT-проектов, который учрежден Советом раввинов Европы в 2013 году. Принять участие в конкурсе могут представители Израиля, России и стран Европы вне зависимости от национальности и вероисповедания. Победителю дают приз в 26 тысяч евро. За второе и третье места - по 18 тысяч евро.
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