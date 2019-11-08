Силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 22 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 21 раз", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что по территории республики выпущено 40 мин различного калибра, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 13 населенных пунктов ДНР.