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РИА Новости

Четыре тысячи человек требуют наказать виновника ДТП под Калининградом

11:06 08.11.2019 (обновлено: 12:45 08.11.2019)
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© Фото : Управление МВД России по Калинградской областиМесто наезда на женщину с ребенком в городе Пионерский Калининградской области
Место наезда на женщину с ребенком в городе Пионерский Калининградской области
© Фото : Управление МВД России по Калинградской области
Место наезда на женщину с ребенком в городе Пионерский Калининградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Более четырех тысяч человек подписали петицию "Хотим справедливости!" в адрес властей с требованием максимального наказания предполагаемому виновнику ДТП в Калининградской области, сбившего мать с двухлетним ребенком, следует из данных сайта Change.org.
По данным пресс-службы УМВД по Калининградской области, трагедия произошла днем 3 ноября на въезде в Пионерский. Автомобиль сбил 36-летнюю женщину и ее двухлетнего сына в коляске, после чего водитель скрылся. Пострадавшего мальчика вытащили из канавы, куда отлетела коляска, проезжавшие мимо автомобилисты. Мать скончалась на месте. Ребенок был отправлен в больницу, затем из реанимации его перевели в отделение нейрохирургии.
Сбежавший с места ДТП водитель спустя сутки был задержан. В смертельном наезде подозревается 28-летний житель Зеленоградского района. По данным полиции, прав на вождение у него не было. По информации СМИ, он сам явился в полицию, после чего был помещен в изолятор временного содержания на срок до 4 января.
В сети появилось видео от одного из очевидцев ДТП, где вначале заметны нарушения ПДД автомобилем предполагаемого виновника наезда. Автор видео останавливается у обочины, увидев разбросанные на трассе вещи, и обнаруживает тело женщины и плачущего ребенка.
Инспектор дорожно-патрульной службы
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Неравнодушные жители Калининградской области создали на сайте Change.org петицию в адрес Калининградского областного суда и региональным властям "Хотим справедливости!". Ее авторы требуют максимального наказания для водителя, то есть лишения свободы на 12 лет. По данным на пятницу, ее подписали более четырех тысяч человек. В ней говорится, что после вождения в нетрезвом виде и лишения прав предполагаемый виновник наезда продолжал ездить более полугода.
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УМВДКалининградская областьПроисшествия
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