Четыре тысячи человек требуют наказать виновника ДТП под Калининградом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Более четырех тысяч человек подписали петицию "Хотим справедливости!" в адрес властей с требованием максимального наказания предполагаемому виновнику ДТП в Более четырех тысяч человек подписали петицию "Хотим справедливости!" в адрес властей с требованием максимального наказания предполагаемому виновнику ДТП в Калининградской области , сбившего мать с двухлетним ребенком, следует из данных сайта Change.org

По данным пресс-службы УМВД по Калининградской области, трагедия произошла днем 3 ноября на въезде в Пионерский. Автомобиль сбил 36-летнюю женщину и ее двухлетнего сына в коляске, после чего водитель скрылся. Пострадавшего мальчика вытащили из канавы, куда отлетела коляска, проезжавшие мимо автомобилисты. Мать скончалась на месте. Ребенок был отправлен в больницу, затем из реанимации его перевели в отделение нейрохирургии.

Сбежавший с места ДТП водитель спустя сутки был задержан. В смертельном наезде подозревается 28-летний житель Зеленоградского района. По данным полиции, прав на вождение у него не было. По информации СМИ, он сам явился в полицию, после чего был помещен в изолятор временного содержания на срок до 4 января.

В сети появилось видео от одного из очевидцев ДТП, где вначале заметны нарушения ПДД автомобилем предполагаемого виновника наезда. Автор видео останавливается у обочины, увидев разбросанные на трассе вещи, и обнаруживает тело женщины и плачущего ребенка.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").