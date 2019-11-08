СК проверит информацию о массовом заболевании в загородном лагере на Урале

"Восьмого ноября 2019 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области поступила информация об ухудшении состояния здоровья нескольких детей в одном из детских лагерей, расположенных в Ревдинском районе. По поступившей информации с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и дачи ситуации объективной правовой оценки территориальным следственным отделом СК России организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.