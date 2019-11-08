СК проверит информацию о массовом заболевании в загородном лагере на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Следствие организовало доследственную проверку информации об ухудшении состояния здоровья детей в одном из загородных лагерей Свердловской области, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
"Восьмого ноября 2019 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области поступила информация об ухудшении состояния здоровья нескольких детей в одном из детских лагерей, расположенных в Ревдинском районе. По поступившей информации с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и дачи ситуации объективной правовой оценки территориальным следственным отделом СК России организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
В рамках проверки будут установлены точное число детей, пожаловавшихся на ухудшение самочувствия, причины произошедшего, а также другие обстоятельства, уточняет СУСК.