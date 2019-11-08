Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T11:03Z
https://ria.ru/20191108/1560706089.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК проверит информацию о массовом заболевании в загородном лагере на Урале

11:03 08.11.2019
127
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Следствие организовало доследственную проверку информации об ухудшении состояния здоровья детей в одном из загородных лагерей Свердловской области, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
"Восьмого ноября 2019 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области поступила информация об ухудшении состояния здоровья нескольких детей в одном из детских лагерей, расположенных в Ревдинском районе. По поступившей информации с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и дачи ситуации объективной правовой оценки территориальным следственным отделом СК России организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
В рамках проверки будут установлены точное число детей, пожаловавшихся на ухудшение самочувствия, причины произошедшего, а также другие обстоятельства, уточняет СУСК.
Автомобили скорой помощи
Вчера, 08:26РИА Новости
Более 30 детей госпитализировали в Москве с поезда из Минвод
000000
Обсудить 0
Следственный комитет РФСвердловская областьЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Иларион: Евангелие вполне заслуживает, чтобы его изучали в школе
Кадры задержания в Дагестане подозреваемых в финансировании терроризма
Опубликовано видео задержания "финансистов" ИГ* в Дагестане
Стартовый комплекс космодрома Восточный
На космодроме Восточный поставят шатер, чтобы ускорить строительство
Флаг Китая
Пекин оценил желание США привлечь Китай к диалогу о сокращении вооружений
Ситуация в пострадавшем от наводнения г. Тулун
Почти 800 жителей Приангарья получили средства на капремонт после паводка
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
Васильева рассказала о нехватке в школах молодых учителей
Сотрудник МЧС
После хлопка газа в доме в Элисте 18 человек находятся в ПВР
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в убийстве клиента
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Киев подтвердил готовность к разведению сил в районе Петровского в пятницу
Искусственный интеллект
"Самые добрые IT-стартапы" получили призы от Совета раввинов Европы
Жилой дом
Власти Ленобласти сократят ввод жилья ради улучшения комфортной среды
Участники межведомственного совещания в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России
Обучение основам дорожной безопасности может стать обязательным в школах
Самолет авиакомпании Thai Airways
В Париже лидера камбоджийской оппозиции не пустили на борт Thai Airways
Украинский военный в Донецкой области
Силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Ценные старые книги
"Большую китайскую энциклопедию" выпустили на русском языке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния