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РИА Новости

Пекин оценил желание США привлечь Китай к диалогу о сокращении вооружений

10:58 08.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Желание Соединенных Штатов привлечь Китай к переговорам РФ и США по сокращению вооружений может быть поводом для того, чтобы США вышли из какого-нибудь еще важного международного соглашения, сказал гендиректор Департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.
"Я думаю, что неправильно говорить о трехсторонних переговорах, приглашать Китай присоединиться к разговору США и России о сокращении вооружений. Это, в общем, неправильное действие, это отвлечение от реальных целей. Это лишь повод для Соединенных Штатов выйти из какого-нибудь еще важного международного соглашения", - сказал он на Конференции по нераспространению.
Монумент Вашингтона
7 ноября, 13:14РИА Новости
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Ранее Фу Цун сказал, что Китай не будет присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями, но готов сократить ядерные вооружения в разумных пределах.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
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Договор СНВ-3Дональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
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