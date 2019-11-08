Пекин оценил желание США привлечь Китай к диалогу о сокращении вооружений

"Я думаю, что неправильно говорить о трехсторонних переговорах, приглашать Китай присоединиться к разговору США и России о сокращении вооружений. Это, в общем, неправильное действие, это отвлечение от реальных целей. Это лишь повод для Соединенных Штатов выйти из какого-нибудь еще важного международного соглашения", - сказал он на Конференции по нераспространению.