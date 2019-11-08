Россияне не пострадали в результате землетрясения в Иране

ТЕГЕРАН, 8 ноя - РИА Новости. Российские граждане не пострадали в результате землетрясения на северо-западе Ирана, сообщило посольство России в Тегеране.
Число жертв землетрясения, по данным агентства Tasnim, составляет 6 человек, 345 пострадали, есть разрушения в ряде населенных пунктов.
"По имеющейся информации, российские граждане не пострадали", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на пятницу. Эпицентр толчков располагался в 156 километрах юго-восточнее Тебриза (провинция Восточный Азербайджан). По данным европейских сейсмологов EMSC, очаг залегал на глубине 62 километров, иранские сейсмологи сообщали о восьми километрах.