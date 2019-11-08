Эксперт оценила процесс объединения Германии после падения Берлинской стены

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости, Михаил Тургиев. Объединение немецкого народа после падения Берлинской стены 30 лет назад до сих пор не завершено, хотя для молодого поколения проблемы разделения уже не существует, считает профессор истории и международных отношений Американского института современных исследований Германии Хоуп Харрисон, которая была свидетелем первых дней после 9 ноября 1989 года.

Стена в головах и экономике

"Объединение однозначно еще не завершено. Процесс формирования единого самосознания, процесс развития востока, чтобы тот был ближе экономически к западу, продолжается", - сказала она РИА Новости.

Вопрос об оценке значения объединения не стоит, так как, согласно опросам, до 90% восточных немцев не жалеют об этом, говорит Харрисон. Однако термин "стена в головах", который употребляли в 1990-е годы, в последнее время снова возвращается, говорит эксперт. Для людей на западе с объединением страны ничего не изменилось, кроме неожиданного роста налогов для помощи востоку. Около 20% жителей запада ФРГ даже ни разу не были в ее восточной части, продолжает Харрисон.

"И, конечно, кто стоит во главе страны с 2005 года? Восточногерманская Ангела Меркель ", - напоминает она.

Однако большая часть политической, экономической и культурной элиты страны по-прежнему с запада, а у крупнейших компаний, торгующихся на немецкой бирже, нет штаб-квартир на востоке, говорит Харрисон.

"Было даже много случаев, когда губернаторы или главы земель на востоке были с запада. Неудивительно, что на востоке есть те, кому это не нравится и кто хочет перемен", - говорит она.

С другой стороны, многое уже было сделано для объединения, а для новых поколений этого вопроса не существует, потому что они выросли уже в единой стране, отмечает Харрисон.

"Большая часть молодых немцев вообще не может поверить в то, что страна была разделена, что была стена", - сказала она.

По ее мнению, со временем все сгладится, разница в уровне регионов не является исключительно проблемой ФРГ, такое есть в любой стране.

Летим в историю

Харрисон занимается историей Берлинской стены много лет и написала две книги, посвященные этому событию. По ее словам, в 1989 году она уже два года занималась темой причин возведения стены, писала диссертацию об этом и направлялась по оплаченной ФРГ программе в Берлин , чтобы проинтервьюировать некоторых чиновников. Нью-Йорк она покинула 9 ноября, когда стена и была открыта, а о самом событии узнала только на стыковочном рейсе во Франкфурте.

"Я увидела, что в самолете у всех газеты с огромным заголовком "Стена открыта"… И пилот по громкой связи объявил: "Дамы и господа! Если вы вдруг не в курсе, Берлинская стена пала вчера вечером, и мы летим в историю. Лично я была шокирована такой неожиданной новостью", - вспоминает она.

Трогательно

Следующие 10 дней Харрисон провела в Берлине, посетив обе его части.

"Я подобрала себе обломки стены, смотрела, как открывались новые проходы в стене для восточных немцев", - говорит она.

Эти кусочки стены Харрисон хранит до сих пор. За два дня в Западный Берлин перешли около 2 миллионов людей из его восточной части при населении западной половины в 2,5 миллиона.

"В какой-то момент я попыталась проехать на метро из Западного Берлина в Восточный, но там было так много выходящих людей, что я даже на станцию не смогла войти", - описывает плотность потока Харрисон.

По ее словам, она тоже присоединилась к празднованиям вместе с друзьями, познакомилась с одной жительницей Западного Берлина, которая возила ее по городу к разным местам у стены. Дружбу с ней Харрисон поддерживает до сих пор.

"Моим главным впечатлением было то, насколько трогательно это все было. Все плакали слезами радости. Я думаю, что глубоко внутри каждый из нас каждый хочет иметь чувство принадлежности, связанности, а не разделенности. Думаю, что это глубокое чувство было для меня самым главным", - говорит историк.

Сначала в банк

"Это была радость, смешанная с неверием. Все использовали слово, которое означает "Это сумасшествие, не могу поверить, что это происходит". Везде были торговцы, которые продавали шампанское. Продавали, а не раздавали", - вспоминает Харрисон.

По ее словам, жители в западной части Берлина открывали двери и приглашали незнакомых гостей с востока в дом, угощали их.

"Есть прекрасные истории восточных немцев, которые хотели найти свою бабушку с запада, и кто-то возил их, отказываясь брать за это деньги. Люди говорили: "Заходите, мы приготовим для вас ужин, мы поговорим, повеселимся", - рассказывает она.

По словам Харрисон, одно из первых мест, куда шли все восточные немцы, были банки, потому что каждому прибывшему в Западный Берлин полагалось 100 "приветственных марок".

"И там были огромные очереди в банки, где каждый мог предъявить удостоверение личности и получить свои 100 марок", - говорит она.

Местом, куда устремлялись целые толпы, была главная улица Западного Берлина Кюрфюрстендамм с многочисленными магазинами.

"В Восточной Германии не было ничего похожего на такие магазины. Там было так много восточных немцев, что улицу пришлось закрыть для автомобильного движения на весь уикенд", - рассказывает Харрисон.

По ее словам, люди шли в один из крупнейших универмагов там Kaufhaus des Westens, где на шестом этаже были продукты.

"Там были тысячи видов колбасы. И восточные немцы запрудили магазин, они были ошеломлены таким многообразием товаров, продуктов. Кроме того, они массово шли в магазины с порнографией. Там есть знаменитый магазин, так там были очереди из людей всех возрастов, потому что они ничего подобного не видели", - говорит Харрисон.

Случайно и неизбежно

По ее словам, накануне и ранее ничего не предвещало такого развития событий.

"Определенно, это было сочетание случая и неизбежности. То есть это обязательно должно было произойти в какой-то момент, но то, что это случилось именно тогда, было абсолютной случайностью", - считает Харрисон.

Никто не мог предположить, что член Политбюро ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовски сделает ошибочное заявление об открытии границы, после чего тысячи человек в тот же вечер направились к Берлинской стене, говорит она. Люди поначалу не верили, что стена останется открытой надолго, добавила историк.

"Одна из историй в моей книге рассказывает о молодой паре на девятом месяце беременности. Но они думали, что второго такого шанса не будет. Они собрали других людей, чтобы оградить ее с большим животом в толпе и доехать на метро в Западный Берлин. И когда они вернулись домой за полночь, она записала свои впечатления в дневник для своего еще не рожденного ребенка. Она думала, что ребенок побывал в Западном Берлине хотя бы в животе", - рассказывает собеседница агентства.

Военные по обе стороны стены вели себя совсем иначе, чем до ее открытия, вспоминает Харрисон.

"После падения стены восточные немцы обнимали их, целовали в щеку, вставляли цветы им в форму. Можно было видеть улыбающихся военных со смущенными улыбками", - говорит она.

Разозлился и открыл границу

Немалую роль ночью 9 ноября сыграло решение офицера Гаральда Йегера, который принял решение на вверенном ему участке открыть переход на другую сторону. Харрисон впоследствии общалась с ним много лет спустя как исследователь.

"Это, определенно, спокойный человек, контролирующий себя, не эмоциональный. Знаете, "Я выполняю свой долг", - описывает она его характер.

"Отчасти он объяснил свое решение тем, что был зол", - рассказывает Харрисон.

Йегер в ночи дозвонился до кого-то из руководства с вопросом, что ему делать, и выставил трубку в окно, чтобы его собеседник услышал шум многотысячной толпы. Однако начальство не прониклось масштабом происходящего, считая, что он слишком драматизирует, говорит она.

"Сначала ему сказали, чтобы он пропустил только самых громко выступающих. Но это не решало проблему, были еще тысячи. И в какой-то момент, когда он разговаривал одновременно с двумя людьми, один из них забыл, что он на связи, и сказал другому, что он (Йегер) слабак. И Йегер это услышал", - рассказывает исследователь.