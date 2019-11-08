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РИА Новости
Липецкая область

На сайт главы Липецкой области поступили за год 15 тысяч обращений

10:31 08.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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ЛИПЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. С момента создания на сайт главы Липецкой области Игоря Артамонова поступили порядка 15 тысяч обращений, большинство из них касаются сферы ЖКХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
Сайт был создан по инициативе Артамонова 6 ноября 2018 года.
По словам главы региона, главные темы, которые волнуют жителей, это ЖКХ – 3,8 тысяч обращений, поровну - 2,7 тысяч обращений - затронули сферы благоустройства территорий и состояние дорог и транспорт. Жители региона также обращаются в связи с проблемами в образовании, здравоохранении и социальной сфере. При этом меньше всего на сайт поступило жалоб на тему демографии, туризма и промышленности – 23, 16 и 17 соответственно.
Артамонов отметил, что сайт позволяет поддерживать обратную связь с пользователем, информируя о статусе его обращений.
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"Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Необходимо принимать правильные решения и так расходовать бюджетные средства, чтобы жители области видели практическое решение своих проблем. Поэтому будем вместе думать, как благоустраивать наши города и села, улучшать здравоохранение и образование, искать инвесторов и дополнительные источники доходов. Но главное – власть должна научиться слышать, что хотят люди, и делать именно это", - сказал Артамонов.
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