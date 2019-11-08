На сайт главы Липецкой области поступили за год 15 тысяч обращений

ЛИПЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. С момента создания на сайт главы Липецкой области . С момента создания на сайт главы Липецкой области Игоря Артамонова поступили порядка 15 тысяч обращений, большинство из них касаются сферы ЖКХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.

Сайт был создан по инициативе Артамонова 6 ноября 2018 года.

По словам главы региона, главные темы, которые волнуют жителей, это ЖКХ – 3,8 тысяч обращений, поровну - 2,7 тысяч обращений - затронули сферы благоустройства территорий и состояние дорог и транспорт. Жители региона также обращаются в связи с проблемами в образовании, здравоохранении и социальной сфере. При этом меньше всего на сайт поступило жалоб на тему демографии, туризма и промышленности – 23, 16 и 17 соответственно.

Артамонов отметил, что сайт позволяет поддерживать обратную связь с пользователем, информируя о статусе его обращений.