Попавший в ДТП на Ставрополье водитель Lada Granta подвозил родственников

ПЯТИГОРСК, 8 ноя - РИА Новости. Попавший в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем водитель Lada Granta с 10 пассажирами подвозил родственников, они ехали издалека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее главное управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что авария произошла на 12-м километре автодороги Р-269 "Ставрополь-Батайск". В больницу были доставлены 12 человек, в том числе семеро детей. По предварительно версии УГИБДД, водитель легкового автомобиля KIA Ceed выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение со встречным грузовиком "МАЗ", после чего столкнулся с легковым автомобилем Lada Granta. Как отмечали в УГИБДД, водитель Granta и его 10 пассажиров с различными травмами, большинство из которых незначительные, госпитализированы.
"Водитель Lada Granta и десять его пассажиров, предположительно, были родственниками. Они ехали со стороны Александровского района, в основном это были жители этого района. Ехали они не пару километров, а издалека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, непонятно, как в автомобиль поместилось 10 пассажиров.
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