Попавший в ДТП на Ставрополье водитель Lada Granta подвозил родственников

ПЯТИГОРСК, 8 ноя - РИА Новости. Попавший в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем водитель Lada Granta с 10 пассажирами подвозил родственников, они ехали издалека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Водитель Lada Granta и десять его пассажиров, предположительно, были родственниками. Они ехали со стороны Александровского района, в основном это были жители этого района. Ехали они не пару километров, а издалека", - сказал собеседник агентства.