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РИА Новости

СК выяснит обстоятельства гибели женщины во время пожара в доме в Элисте

10:19 08.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели женщины во время пожара в одном из многоквартирных домов в столице Калмыкии, сообщает СУ СКР по региону.
Ранее МЧС по региону сообщило о хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в столице Калмыкии, где погиб один человек.
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"Проводится процессуальная проверка по факту пожара в одном из многоквартирных домов города Элисты по пункту "в" части 2 статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, примерно в 3 часа 30 минут в Элисте по улице Клыкова произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Было обнаружено тело 75-летней хозяйки квартиры с термическими ожогами, другие жильцы дома не пострадали.
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Следственный комитет РФМЧС РФЭлистаРоссияПроисшествия
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