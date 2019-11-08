СК выяснит обстоятельства гибели женщины во время пожара в доме в Элисте

Ранее МЧС по региону сообщило о хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в столице Калмыкии, где погиб один человек.

После хлопка газа в доме в Элисте 18 человек находятся в ПВР

После хлопка газа в доме в Элисте 18 человек находятся в ПВР

"Проводится процессуальная проверка по факту пожара в одном из многоквартирных домов города Элисты по пункту "в" части 2 статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, примерно в 3 часа 30 минут в Элисте по улице Клыкова произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Было обнаружено тело 75-летней хозяйки квартиры с термическими ожогами, другие жильцы дома не пострадали.