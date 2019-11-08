Россия может стать лидером в развитии квантовых технологий, заявил депутат

"Невероятный потенциал искусственного интеллекта будет "распакован" уже в ближайшие годы за счет внедрения квантовых технологий. Первый квантовый компьютер появится приблизительно через 10 лет. С этого момента начинается новая эпоха - имя ее Квантум. И те, кто овладеет этой технологией в будущем, будут иметь преимущества. Это будет касаться всех сфер деятельности человека", - рассказал Кононов.

"Как мы сейчас чувствуем интернет, которого еще 15-20 лет не было. Сейчас это реальные технологии, которые реализуются в новых материалах, в медицине, связях, энергетике. Самое главное, чтобы человек не создал такие машины и аппараты, который бы заменили самого человека, чтобы не получилось так, что человек начнет общаться с роботами, а не с себе подобными. Вообще, прогресс – страшная вещь, он двоякий: с одной стороны – машины, компьютер помогают нам жить и работать, а с другой стороны – это все движение к тотальной роботизации, где ничего человеческого не будет", - считает парламентарий.