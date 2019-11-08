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РИА Новости
РИА Наука

Россия может стать лидером в развитии квантовых технологий, заявил депутат

10:17 08.11.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой АО "Экспоцентр"Депутат Госдумы Владимир Кононов
Депутат Госдумы Владимир Кононов
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Экспоцентр"
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Те, кто овладеют квантовыми технологиями, будут иметь преимущества в будущем, у России есть все предпосылки стать лидером в этой сфере, рассказал РИА Новости председатель оргкомитета "НТИ Экспо", депутат Госдумы Владимир Кононов.
"Невероятный потенциал искусственного интеллекта будет "распакован" уже в ближайшие годы за счет внедрения квантовых технологий. Первый квантовый компьютер появится приблизительно через 10 лет. С этого момента начинается новая эпоха - имя ее Квантум. И те, кто овладеет этой технологией в будущем, будут иметь преимущества. Это будет касаться всех сфер деятельности человека", - рассказал Кононов.
Говоря о сферах, в которых могла бы преуспеть Россия, эксперт назвал квантовые вычисления, так называемые квантовые компьютеры, квантовые связи в передаче данных и все, что связано с семантикой.
"Уже есть прототип квантового телефона и квантового компьютера. Этим занимается центр квантовых технологий МГУ, этим занимается объединенный центр квантовых технологий МИСиСа и Российского квантового центра, а также МФТИ в Долгопрудном, один из ведущих технических вузов страны. В этих направлениях квантовых технологий и должен произойти прорыв. Ученые - и наши, и зарубежные - сходятся во мнении, что в течение 10 лет настоящий квантовый компьютер будет создан", - добавил Кононов.
Кроме того, депутат отмечает, что эффект от внедрения квантовых технологий и искусственного интеллекта будет осязаем уже через 10 лет.
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"Как мы сейчас чувствуем интернет, которого еще 15-20 лет не было. Сейчас это реальные технологии, которые реализуются в новых материалах, в медицине, связях, энергетике. Самое главное, чтобы человек не создал такие машины и аппараты, который бы заменили самого человека, чтобы не получилось так, что человек начнет общаться с роботами, а не с себе подобными. Вообще, прогресс – страшная вещь, он двоякий: с одной стороны – машины, компьютер помогают нам жить и работать, а с другой стороны – это все движение к тотальной роботизации, где ничего человеческого не будет", - считает парламентарий.
В пятницу, 8 ноября, в Москве пройдет конференция Сбербанка "Путешествие в мир искусственного интеллекта", в рамках которой запланирована панельная секция "Искусственный интеллект и квантовые технологии: будущее наступает сегодня".
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РИА НаукаИскусственный интеллектРоссийский квантовый центрГосдума РФРоссия
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