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РИА Новости

В ЛНР готовы к ответу при появлении украинской полиции в зоне отвода сил

10:16 08.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области, где происходит отвод сил бойцов подразделений ЛНР
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области, где происходит отвод сил бойцов подразделений ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области, где происходит отвод сил бойцов подразделений ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник предупредил, что в случае появления на участке разведения сил в Донбассе военнослужащих Национальной гвардии и полиции Украины, республика ответит введением в эту зону подразделений МГБ и МВД ЛНР.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны зайти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
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"Слова временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора о том, что после окончания процесса разведения в Золотом в эту зону могут войти украинские полицейские и национальная гвардия, стоит воспринимать как вопиющую некомпетентность и переиначивание смысла рамочного решения о разведении сил и средств, которое, в том числе, подписано представителями Украины", - говорится в официальном заявлении главы ЛНР, предоставленном РИА Новости.
Пасечник уточнил, что по этому решению в демилитаризованной зоне не могут находиться вооруженные люди. "Никакое извращенное толкование и попытка подменить суть рамочного решения по распоряжению Запада не изменит его содержания", - дополнил глава ЛНР.
Пасечник уточнил, что в случае, если описанный Тейлором сценарий будет реализован Киевом, "разведение на новых участках будет невозможным". "В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения МГБ и МВД ЛНР", - заявил Пасечник.
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Пасечник добавил, что власти ЛНР серьезно относятся к взятым на себя обязательствам. и намерены выполнять их сами и пристально следить за тем, чтобы их "по умыслу или невнимательности не нарушила противная сторона".
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования.
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Леонид ПасечникМВД ЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну дают! )))
8 ноября, 11:55
Aмон Ра
9161121
Вообще непонятно что? Одни говопят, другие делают, третью пишут, и в итоге испорченный телефон, Хайпуют ВСЕ!!!
8 ноября, 12:11
Vlad Bilenko
11100000
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