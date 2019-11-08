В ЛНР готовы к ответу при появлении украинской полиции в зоне отвода сил

ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник предупредил, что в случае появления на участке разведения сил в Донбассе военнослужащих Национальной гвардии и полиции Украины, республика ответит введением в эту зону подразделений МГБ и МВД ЛНР.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны зайти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

"Слова временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора о том, что после окончания процесса разведения в Золотом в эту зону могут войти украинские полицейские и национальная гвардия, стоит воспринимать как вопиющую некомпетентность и переиначивание смысла рамочного решения о разведении сил и средств, которое, в том числе, подписано представителями Украины", - говорится в официальном заявлении главы ЛНР, предоставленном РИА Новости.

Пасечник уточнил, что по этому решению в демилитаризованной зоне не могут находиться вооруженные люди. "Никакое извращенное толкование и попытка подменить суть рамочного решения по распоряжению Запада не изменит его содержания", - дополнил глава ЛНР.

Пасечник уточнил, что в случае, если описанный Тейлором сценарий будет реализован Киевом, "разведение на новых участках будет невозможным". "В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения МГБ и МВД ЛНР", - заявил Пасечник.

Пасечник добавил, что власти ЛНР серьезно относятся к взятым на себя обязательствам. и намерены выполнять их сами и пристально следить за тем, чтобы их "по умыслу или невнимательности не нарушила противная сторона".

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.