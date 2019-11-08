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РИА Новости

Пресс-конференция на тему психологии образования

10:03 08.11.2019 (обновлено: 10:06 08.11.2019)
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13 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Психология образования: лучшие практики с доказанной эффективностью".
Участники:
- президент Московского государственного психолого-педагогического университета, Президент Федерации психологов образования России, член Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства Виталий РУБЦОВ;
- ректор МГППУ Аркадий МАРГОЛИС;
- руководитель рабочей группы "Ребенок и его право на семью" при Координационном совете при Правительстве РФ по реализации в России плана мероприятий Десятилетия детства на 2018–2020 гг. Галина СЕМЬЯ.

На пресс-конференции состоится обсуждение перспектив формирования и развития соответствующего реестра.
Существует ряд отечественных и зарубежных социальных практик, межведомственных моделей работы. Как распространяется наиболее успешный опыт? Какие региональные практики выявлены в ходе реализации мероприятий Десятилетия детства?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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