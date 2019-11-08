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РИА Новости

Выход США из СВПД предопределил запуск Ираном работы в Фордо, заявил Рябков

09:56 08.11.2019 (обновлено: 12:14 08.11.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на Московской конференции по нераспространению. 8 ноября 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на Московской конференции по нераспространению. 8 ноября 2019
© РИА Новости
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на Московской конференции по нераспространению. 8 ноября 2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы предопределил последний шаг Тегерана по запуску работы на объекте в Фордо, все это затрудняет дальнейшие политико-дипломатические усилия в интересах урегулирования иранской ядерной проблемы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы считаем, что выход США из СВПД предопределил негативные тенденции, складывающиеся вокруг данной проблематики (вокруг СВПД - ред.) Это касается и последнего решения Ирана начать процесс обогащения урана на объекте Фордо на уровне до 5%. Происходящее весьма затрудняет дальнейшие политико-дипломатические усилия в интересах урегулирования", - сказал Рябков на Московской конференции по нераспространению.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей. В ночь на четверг Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги, и намерен в субботу обогатить уран до 4,5%.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
7 ноября, 12:05РИА Новости
В Иране рассказали о работе по обогащению урана в Фордо
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковСШАВ мире
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