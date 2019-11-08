Выход США из СВПД предопределил запуск Ираном работы в Фордо, заявил Рябков

"Мы считаем, что выход США из СВПД предопределил негативные тенденции, складывающиеся вокруг данной проблематики (вокруг СВПД - ред.) Это касается и последнего решения Ирана начать процесс обогащения урана на объекте Фордо на уровне до 5%. Происходящее весьма затрудняет дальнейшие политико-дипломатические усилия в интересах урегулирования", - сказал Рябков на Московской конференции по нераспространению.