Выход США из СВПД предопределил запуск Ираном работы в Фордо, заявил Рябков

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы предопределил последний шаг Тегерана по запуску работы на объекте в Фордо, все это затрудняет дальнейшие политико-дипломатические усилия в интересах урегулирования иранской ядерной проблемы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы считаем, что выход США из СВПД предопределил негативные тенденции, складывающиеся вокруг данной проблематики (вокруг СВПД - ред.) Это касается и последнего решения Ирана начать процесс обогащения урана на объекте Фордо на уровне до 5%. Происходящее весьма затрудняет дальнейшие политико-дипломатические усилия в интересах урегулирования", - сказал Рябков на Московской конференции по нераспространению.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей. В ночь на четверг Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги, и намерен в субботу обогатить уран до 4,5%.