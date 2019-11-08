В МИД назвали условия включения новых вооружений в ДСНВ

"С американской стороны звучат рассуждения о распространении действия договора на не подпадающие под его охват новые российские вооружения, о которых неоднократно высказывался президент РФ Владимир Владимирович Путин. Это невозможно без вскрытия и существенной переработки текста соглашения", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.