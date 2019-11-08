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РИА Новости

В МИД назвали условия включения новых вооружений в ДСНВ

09:43 08.11.2019 (обновлено: 09:46 08.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва не считает возможным обсуждать включение новых российских вооружений в ДСНВ без его пересмотра, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"С американской стороны звучат рассуждения о распространении действия договора на не подпадающие под его охват новые российские вооружения, о которых неоднократно высказывался президент РФ Владимир Владимирович Путин. Это невозможно без вскрытия и существенной переработки текста соглашения", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
31 октября, 16:08РИА Новости
Косачев призвал США официально оформить предложения по ДСНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Договор по СНВ-3
21 июня 2013, 19:25РИА Новости
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
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РоссияДоговор СНВ-3МИД РФСергей РябковСШАВ мире
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