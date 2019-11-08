В МИД назвали условия включения новых вооружений в ДСНВ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва не считает возможным обсуждать включение новых российских вооружений в ДСНВ без его пересмотра, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"С американской стороны звучат рассуждения о распространении действия договора на не подпадающие под его охват новые российские вооружения, о которых неоднократно высказывался президент РФ Владимир Владимирович Путин. Это невозможно без вскрытия и существенной переработки текста соглашения", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.