Пресс-конференция о запуске проекта по разработке новых ПДД

Участники:
- руководитель Экспертного центра Пробок.нет. Александр ШУМСКИЙ;
- директор Института экономики транспорта и транспортной политики, профессор НИУ ВШЭ Михаил БЛИНКИН;
- заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Артур ШАХБАЗЯН;
- заведующий кафедрой "Организация и безопасность движения" МАДИ Султан ЖАНКАЗИЕВ;
- член Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ Александр ВАСИЛЬЕВ;
- председатель Комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Максим БУРЕ;
- руководитель программы "Главная дорога" на НТВ Илья Скрябин;
- певица, актриса Альбина ДЖАНАБАЕВА;
- актер, телеведущий Денис КОСЯКОВ.
Россия находится на 84-м месте по безопасности дорожного движения. Ежедневно на российских дорогах погибают в среднем по 50 человек; в 2018 году число погибших превысило 18 тысяч.
В ходе мероприятия будет представлена книга о проекте "Новые правила удобного дорожного движения". Они основаны на психологии человека, понимании мотивов его поведения и интересов, потребности в удобстве и интуитивной навигации. По мнению экспертов, реализация этого проекта позволит сделать автомобильное движение комфортным и по-настоящему безопасным.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель Экспертного центра Пробок.нет. Александр ШУМСКИЙ;
- директор Института экономики транспорта и транспортной политики, профессор НИУ ВШЭ Михаил БЛИНКИН;
- заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Артур ШАХБАЗЯН;
- заведующий кафедрой "Организация и безопасность движения" МАДИ Султан ЖАНКАЗИЕВ;
- член Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ Александр ВАСИЛЬЕВ;
- председатель Комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Максим БУРЕ;
- руководитель программы "Главная дорога" на НТВ Илья Скрябин;
- певица, актриса Альбина ДЖАНАБАЕВА;
- актер, телеведущий Денис КОСЯКОВ.
Россия находится на 84-м месте по безопасности дорожного движения. Ежедневно на российских дорогах погибают в среднем по 50 человек; в 2018 году число погибших превысило 18 тысяч.
В ходе мероприятия будет представлена книга о проекте "Новые правила удобного дорожного движения". Они основаны на психологии человека, понимании мотивов его поведения и интересов, потребности в удобстве и интуитивной навигации. По мнению экспертов, реализация этого проекта позволит сделать автомобильное движение комфортным и по-настоящему безопасным.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/