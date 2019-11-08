Пресс-конференция о запуске проекта по разработке новых ПДД

10

12 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция о запуске национального проекта по разработке новых правил удобного дорожного движения.