В бундестаге призвали защитить "Северный поток — 2" от санкций США

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутаты бундестага от партии " Депутаты бундестага от партии " Альтернатива для Германии " призвали правительство защитить от американских санкций европейские компании, связанные с "Северным потоком — 2 .

Они назвали проект "незаменимым элементом энергоснабжения в Германии" и отметили, что его реализация в первую очередь служит интересам Берлина и Европы.

"Любая задержка с вводом "Северного потока — 2" в эксплуатацию угрожает энергоснабжению Германии, и ее следует избегать. Федеральное правительство должно вместе с другими европейскими странами подготовить меры, которые сделают санкции неэффективными", — говорится в обращении.

Члены АдГ также предложили зарезервировать средства из Банка развития ФРГ на случай увеличения затрат и издержек на строительство трубопровода и инфраструктуры.

"Северный поток — 2"

Газопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба, — Германией, Швецией, Финляндией и Данией.

Против реализации активно выступает Киев из-за опасения потерять доходы от транзита российского газа. Негативно по отношению к "Северному потоку — 2" настроены США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, называющие его политическим.