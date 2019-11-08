Аэропорт в Японии дважды прекращал работу из-за беспилотников

Около 22 часов пилот самолета, который шел на посадку в аэропорт Кансай, сообщил о свете, похожем на сигналы дрона. Обе взлетно-посадочные полосы были закрыты на проверку. Дрон обнаружить не удалось, работа аэропорта была восстановлена через час, но вскоре сотрудник наземной службы охраны сообщил о том, что видел беспилотник. Аэропорт вновь закрыли, а его работа была восстановлена только за полночь.