Аэропорт в Японии дважды прекращал работу из-за беспилотников

Около 22 часов пилот самолета, который шел на посадку в аэропорт Кансай, сообщил о свете, похожем на сигналы дрона. Обе взлетно-посадочные полосы были закрыты на проверку. Дрон обнаружить не удалось, работа аэропорта была восстановлена через час, но вскоре сотрудник наземной службы охраны сообщил о том, что видел беспилотник. Аэропорт вновь закрыли, а его работа была восстановлена только за полночь.
21 декабря 2018, 20:46РИА НовостиЛондонский аэропорт Гатвик снова приостановил работу из-за беспилотника
Всего в результате происшествия были отменены или перенаправлены на другие аэропорты 27 рейсов.
Министерство транспорта Японии поручило принять срочные меры для недопущения подобных ситуаций. Управляющая компания Кансая рассматривает вопрос о закупке сенсорной системы для выявления дронов в районе аэропорта.