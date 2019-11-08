Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T08:49Z
https://ria.ru/20191108/1560699820.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40203/23/402032359_0:110:1024:686_1036x0_80_0_0_6d971906832b41fe7cdc6f950fe67355.jpg
РИА Новости

Аэропорт в Японии дважды прекращал работу из-за беспилотников

08:49 08.11.2019
252
© flickr.com/Hyougushi Аэропорт Кансаи в Японии
Аэропорт Кансаи в Японии
© flickr.com/Hyougushi
Аэропорт Кансаи в Японии . Архивное фото
ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Работа аэропорта Кансай около японского города Осака дважды была остановлена из-за беспилотников в ночь на пятницу, сообщил телеканал NHK.
Около 22 часов пилот самолета, который шел на посадку в аэропорт Кансай, сообщил о свете, похожем на сигналы дрона. Обе взлетно-посадочные полосы были закрыты на проверку. Дрон обнаружить не удалось, работа аэропорта была восстановлена через час, но вскоре сотрудник наземной службы охраны сообщил о том, что видел беспилотник. Аэропорт вновь закрыли, а его работа была восстановлена только за полночь.
Аэропорт Лондона Гатвик
21 декабря 2018, 20:46РИА Новости
Лондонский аэропорт Гатвик снова приостановил работу из-за беспилотника
Всего в результате происшествия были отменены или перенаправлены на другие аэропорты 27 рейсов.
Министерство транспорта Японии поручило принять срочные меры для недопущения подобных ситуаций. Управляющая компания Кансая рассматривает вопрос о закупке сенсорной системы для выявления дронов в районе аэропорта.
Международный аэропорт Краснодар
21 октября, 12:09РИА Новости
В Краснодаре отработали новую систему противодействия гражданским дронам
000120
Обсудить 0
Осака (город)ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния