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РИА Новости

Жители Красноярска получил 13 лет колонии за контрабанду оружия

08:46 08.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Красноярске признал виновным и приговорил к 13 годам колонии жителя Красноярска, устроившего дома склад оружия, патронов, наркотиков и экстремистской литературы, сообщает УФСБ региона.
Ранее краевой главк МВД сообщал, что сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали жителя Красноярска, при обысках у которого нашли несколько сотен патронов, огнестрельное оружие, станки для его производства и наркотики. Кроме того, у красноярца хранилась экстремистская литература, в том числе книги Адольфа Гитлера.
По данным фактам следователи полиции возбудили два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Контрабанда огнестрельного оружия и его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения" и части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
По данным ФСБ региона, в ходе допроса мужчина подтвердил свою причастность к контрабанде и сбыту огнестрельного оружия, незаконному обороту наркотических средств, также признал собственность изъятых предметов.
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"Тридцать первого октября 2019 года приговором Ленинского районного суда г. Красноярска данный гражданин признан виновным в инкриминируемых преступлениях. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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ФСБ РФКрасноярскПроисшествия
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