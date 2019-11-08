Жители Красноярска получил 13 лет колонии за контрабанду оружия

КРАСНОЯРСК, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Суд в Красноярске признал виновным и приговорил к 13 годам колонии жителя Красноярска, устроившего дома склад оружия, патронов, наркотиков и экстремистской литературы, сообщает УФСБ региона.

Ранее краевой главк МВД сообщал, что сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали жителя Красноярска, при обысках у которого нашли несколько сотен патронов, огнестрельное оружие, станки для его производства и наркотики. Кроме того, у красноярца хранилась экстремистская литература, в том числе книги Адольфа Гитлера.

По данным фактам следователи полиции возбудили два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Контрабанда огнестрельного оружия и его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения" и части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

По данным ФСБ региона, в ходе допроса мужчина подтвердил свою причастность к контрабанде и сбыту огнестрельного оружия, незаконному обороту наркотических средств, также признал собственность изъятых предметов.