Суд вынес приговор жителю Омска, напавшему на пенсионера из-за 27 рублей

НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Ленинский районный суд Омска приговорил к двум годам колонии особого режима ранее судимого 35-летнего местного жителя, который пытался ограбить 85-летнего пенсионера, у которого было с собой лишь 27 рублей, сообщает в пятницу прокуратура Омской области.

"Ленинским районным судом Омска вынесен приговор в отношении 35-летнего ранее судимого за совершение тяжких преступлений местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни потерпевшего", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 21 июля этого года фигурант уголовного дела, увидев в магазине пожилого мужчину, предположил, что у него могут быть деньги и пошел за ним.

"Через некоторое время, подойдя сзади к потерпевшему, он нанес удар рукой по голове, после чего последний потерял равновесие и упал на землю лицом вниз. Понимая, что 85-летний пострадавший не может оказывать должного сопротивления, он сел на него сверху и нанес несколько ударов по голове и телу", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый начал шарить руками по карманам брюк пенсионера, но его спугнули прохожие. Как оказалось, в кармане брюк потерпевшего находилось всего 27 рублей. Мужчину нашли с помощью служебной собаки. Пенсионер опознал его.