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РИА Новости

Суд вынес приговор жителю Омска, напавшему на пенсионера из-за 27 рублей

08:13 08.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Омска приговорил к двум годам колонии особого режима ранее судимого 35-летнего местного жителя, который пытался ограбить 85-летнего пенсионера, у которого было с собой лишь 27 рублей, сообщает в пятницу прокуратура Омской области.
"Ленинским районным судом Омска вынесен приговор в отношении 35-летнего ранее судимого за совершение тяжких преступлений местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни потерпевшего", - говорится в сообщении.
Полиция. Архивное фото
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По данным ведомства, 21 июля этого года фигурант уголовного дела, увидев в магазине пожилого мужчину, предположил, что у него могут быть деньги и пошел за ним.
"Через некоторое время, подойдя сзади к потерпевшему, он нанес удар рукой по голове, после чего последний потерял равновесие и упал на землю лицом вниз. Понимая, что 85-летний пострадавший не может оказывать должного сопротивления, он сел на него сверху и нанес несколько ударов по голове и телу", - сообщили в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что обвиняемый начал шарить руками по карманам брюк пенсионера, но его спугнули прохожие. Как оказалось, в кармане брюк потерпевшего находилось всего 27 рублей. Мужчину нашли с помощью служебной собаки. Пенсионер опознал его.
"В зале суда фигурант дела сослался на то, что из-за употребления алкогольных напитков он не помнит обстоятельства совершенного преступления. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Андрей Константинов
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