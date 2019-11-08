Стоимость билета на МЦД будет одинаковой для всех типов поездов

"Если пассажир едет на МЦД, то ему не нужно ждать определенный поезд, он может сесть в любой, и стоимость проезда будет одинаковой, независимо от типа состава. Например, если пассажир едет от станции Окружная до Рабочего поселка, он может сесть на обычную электричку на МЦД, стоимость в пределах "Центральной" зоны будет 38 рублей. На этой же платформе, по этому же билету, человек может сесть и на "Иволгу", доехав до Рабочего поселка, стоимость билета будет такой же - 38 рублей", – цитирует пресс-служба начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрея Акимова.