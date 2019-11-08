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РИА Новости

Стоимость билета на МЦД будет одинаковой для всех типов поездов

07:57 08.11.2019 (обновлено: 16:08 08.11.2019)
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© Виталий БелоусовЭлектропоезд "Иволга" 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 "Белорусско-Савеловский"
Электропоезд Иволга 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 Белорусско-Савеловский
© Виталий Белоусов
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стоимость проездного на Московских центральных диаметрах (МЦД) не будет меняться в зависимости от типа подвижного состава, сообщает информационный центр транспортного комплекса города Москвы в пятницу.
Согласно сообщению, по диаметрам МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" будут ходить как новые поезда "Иволга", так и обычные электрички.
"Если пассажир едет на МЦД, то ему не нужно ждать определенный поезд, он может сесть в любой, и стоимость проезда будет одинаковой, независимо от типа состава. Например, если пассажир едет от станции Окружная до Рабочего поселка, он может сесть на обычную электричку на МЦД, стоимость в пределах "Центральной" зоны будет 38 рублей. На этой же платформе, по этому же билету, человек может сесть и на "Иволгу", доехав до Рабочего поселка, стоимость билета будет такой же - 38 рублей", – цитирует пресс-служба начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрея Акимова.
В пресс-службе отметили, что тарифы на билет по МЦД зависят от зоны проезда: по карте "Тройка" в "Центральной" зоне - 38 рублей, в зоне "Пригород" - 45 рублей, в "Дальней" стоимость поездки будет складываться из цены на действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) и 45 рублей. При этом все действующие билеты пригородных электричек сохранятся.
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Оплатить проезд на МЦД пассажиры смогут не только купив бумажный билет, но и с помощью банковских карт, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.
"Благодаря новой тарифной системе, при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, до 75%", - добавляется в сообщении.
Добавляется, что постепенно поезда на МЦД будут обновляться. К 2021 году перевозчик планирует, что по первым двум диаметрам будут ходить только высокотехнологичные поезда, что повысит уровень комфорта пассажиров.
Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 км пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.
Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 млн жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.
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