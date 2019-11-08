СМИ: в США более десяти человек отравились веществом Super 8 в ресторане

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и десять госпитализированы в результате инцидента с химическим веществом в ресторане Buffalo Wild Wings в американском штате Один человек погиб и десять госпитализированы в результате инцидента с химическим веществом в ресторане Buffalo Wild Wings в американском штате Массачусетс , сообщает телеканал NBC Boston

Инцидент в городе Берлингтон произошел в четверг вечером во время уборки помещения с помощью чистящего средства Super 8. Один из сотрудников почувствовал себя плохо, он был госпитализирован и скончался в больнице.

Еще в местные больницы были доставлены десять пострадавших, в том числе двое посетителей.

Вещество Super 8 на основе гидрохлорита натрия является распространенным средством для дезинфекции, сообщает телеканал.