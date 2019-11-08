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РИА Новости

СМИ: в США более десяти человек отравились веществом Super 8 в ресторане

07:34 08.11.2019
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и десять госпитализированы в результате инцидента с химическим веществом в ресторане Buffalo Wild Wings в американском штате Массачусетс, сообщает телеканал NBC Boston.
Инцидент в городе Берлингтон произошел в четверг вечером во время уборки помещения с помощью чистящего средства Super 8. Один из сотрудников почувствовал себя плохо, он был госпитализирован и скончался в больнице.
Еще в местные больницы были доставлены десять пострадавших, в том числе двое посетителей.
Вещество Super 8 на основе гидрохлорита натрия является распространенным средством для дезинфекции, сообщает телеканал.
"Это обычное вещество, которое применяют для мытья пола. По неизвестной причине оно вступило в какую-то реакцию, которая привела к инциденту", - заявил глава городской пожарной службы Майкл Паттерсон.
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