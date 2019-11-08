Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T07:29Z
https://ria.ru/20191108/1560698627.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153240/16/1532401678_0:0:3596:2023_1036x0_80_0_0_fc8bda29c786291b77cc860e8f4e8e4b.jpg
РИА Новости

КНР надеется, что Иран будет придерживаться обязательств по ядерной сделке

07:27 08.11.2019 (обновлено: 07:29 08.11.2019)
189
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКитай
Китай
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что Иран будет придерживаться своих обязательств по ядерной сделке, заявил в пятницу спецпосланник правительства КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей. В ночь на четверг Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги, и намерен в субботу обогатить уран до 4,5%.
"В последнее время Иран объявил о некоторых новых мерах, при этом подчеркнув, что они обратимые и находятся под надзором. Однако китайская сторона все же надеется на то, что соответствующие стороны будут принимать меры, ведущие к смягчению напряженности, а не наоборот", - заявил на брифинге китайский дипломат.
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
7 ноября, 15:53РИА Новости
В МАГАТЭ прояснят детали ядерных работ Ирана 20-30 лет назад
Он выразил надежду на то, что все задействованные стороны, в том числе иранская, будут в полной мере выполнять положения сделки и воздержатся от действий, которые могут обострить ситуацию.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Государственный секретарь США Майк Помпео
7 ноября, 15:40РИА Новости
Помпео призвал усилить давление на Иран из-за "эскалации" в ядерной сфере
320010
Обсудить 0
КитайИранВ мире
Рекомендуем
Китай
Китай считает, что США должны отказаться от санкций и давления на Иран
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
В Тегеране заявили, что Иран может выйти из ядерной сделки
Машина службы скорой помощи в США
СМИ: в США более десяти человек отравились веществом Super 8 в ресторане
Вена, Австрия
Австрия готова предоставить площадку для переговоров по СВПД
Сейсмограф. Архивное фото
СМИ: число погибших при землетрясении в Иране выросло до пяти человек
Рейтинговое агентство Moody's
Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Индии на уровне "Baa2" до негативного
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Лавров рассказал детали плана России и Китая по Корейскому полуострову
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель обвинила Иран в ухудшении ситуации вокруг СВПД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение)
Россия выступает за продолжение диалога с НАТО, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Иранская ядерная сделка близка к разрушению
Страница социальной сети Фейсбук
Facebook запустила программы защиты от вмешательства в выборы-2020 в США
Здание парламента Молдавии
Соцпартия Молдавии надеется, что премьер не допустит отставки правительства
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. 1 ноября 2019
ООН: в Сирии и Ираке могут находиться более 20 тысяч иностранных боевиков
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 26 мая 2018
Лавров заявил, что необходимо поощрять диалог между Северной и Южной Кореей
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент РАН рассказал о возможностях космической обсерватории "Спектр-РГ"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния