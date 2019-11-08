Пушков прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Ранее французский лидер в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается "первоначальным врагом" военного блока после прекращения действия Варшавского договора.
"Макрон вынес НАТО суровый вердикт – "смерть мозга". Пока Столтенберг настаивает на "твердости в отношении России", у него в организации полнейший разлад вокруг действий Турции", - написал сенатор.
По его словам, французский президент "ясно дал понять", что Россия не является главной проблемой Альянса.