Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T06:31Z
https://ria.ru/20191108/1560698430.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/79/1552147953_0:0:2993:1684_1036x0_80_0_0_7bbbf0e43e1dfd13cc499da36d371bf5.jpg
РИА Новости

Пушков прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

06:31 08.11.2019
15863
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Ранее французский лидер в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается "первоначальным врагом" военного блока после прекращения действия Варшавского договора.
"Макрон вынес НАТО суровый вердикт – "смерть мозга". Пока Столтенберг настаивает на "твердости в отношении России", у него в организации полнейший разлад вокруг действий Турции", - написал сенатор.
По его словам, французский президент "ясно дал понять", что Россия не является главной проблемой Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
7 ноября, 19:22РИА Новости
Столтенберг ответил на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
19674666
Обсудить 4
Эммануэль МакронНАТОАлексей ПушковРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал слова Макрона о сценариях развития России
Логотип телеканала RT
Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги Глобальные шахматы. Русская партия. 18 сентября 2018
Пушков прокомментировал призыв Макрона пересмотреть отношения с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Очереди из грузовиков перед таможней в Польше
В Киеве обвинили Польшу в "экономическом геноциде"
Газовая плита в жилом доме в Киеве
Экс-депутат Рады предрек Украине энергетический коллапс и "холодные" бунты
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Суд в Гааге отклонил возражения России в споре с Украиной
Модельер Патрик-Луи Виттон
Умер модельер Патрик-Луи Виттон
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Здание Пентагона
В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:28Асмус расплакалась из-за травли после съемок в эротической сцене
01:28Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Британии со стабильного до негативного
01:25Украинский экс-министр предрек развал страны
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
Лента новостейМолния