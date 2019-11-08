В Хакасии задержали банду разбойников

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Деятельность устойчивой вооруженной группы, подозреваемой в серии разбойных нападений в Деятельность устойчивой вооруженной группы, подозреваемой в серии разбойных нападений в Абакане , пресекли хакасские полицейские, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что ранее неоднократно судимый местный житель создал банду, в которую входили трое участников", - рассказала она.

Первым "делом" банды стало нападение на мужчину в декабре 2018 года - угрожая оружием, они пытались посадить мужчину в машину, но он оказал им сопротивление и был ранен.

"Спустя четыре дня налётчики забежали в помещение круглосуточного комиссионного магазина, который специализировался на скупке ювелирных украшений. Они выстрелили в витрину, забрали золотые изделия и скрылись", - сообщила официальный представитель МВД.

В мае под видом медицинских работников налетчики ворвались в квартиру местной жительницы и, связав ее, забрали деньги и ценные вещи - общая сумма ущерба составила около 1,5 миллиона рублей.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый организатор банды и сообщники задержаны. В гараже одного из соучастников обнаружены два ружья. В тайнике, оборудованном под землёй, найден револьвер", - рассказала Волк об арсенале банды.