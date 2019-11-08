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РИА Новости
Война в Сирии

Военный летчик рассказал о патрулировании вертолетами ВКС севера Сирии

05:09 08.11.2019 (обновлено: 09:53 08.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы "Хмеймим" в Сирии
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ТАБКА (Сирия), 8 ноя — РИА Новости. Воздушно-космические силы России начали ежедневное патрулирование северных провинций Сирии, рассказал военный летчик Дмитрий Иванов.
По его словам, контроль проводится по нескольким маршрутам, полеты совершают пары вертолетов на высоте 50-60 метров.
Основная задача воздушного патруля — обеспечение безопасности и сопровождение колонн военной полиции. Вылеты назначены ежедневно.

Договоренности России и Турции

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов.
Семнадцатого числа по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
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Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Затем было объявлено о досрочном отводе курдов. Начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
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Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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