Военный летчик рассказал о патрулировании вертолетами ВКС севера Сирии

Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы "Хмеймим" в Сирии

ТАБКА (Сирия), 8 ноя — РИА Новости. Воздушно-космические силы России начали ежедневное патрулирование северных провинций Сирии, рассказал военный летчик Дмитрий Иванов.

По его словам, контроль проводится по нескольким маршрутам, полеты совершают пары вертолетов на высоте 50-60 метров.

Основная задача воздушного патруля — обеспечение безопасности и сопровождение колонн военной полиции. Вылеты назначены ежедневно.

Договоренности России и Турции

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира" , направленную против курдских отрядов.

Семнадцатого числа по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.