Военный летчик рассказал о патрулировании вертолетами ВКС севера Сирии

ТАБКА (Сирия), 8 ноя — РИА Новости. Воздушно-космические силы России начали ежедневное патрулирование северных провинций Сирии, рассказал военный летчик Дмитрий Иванов.
По его словам, контроль проводится по нескольким маршрутам, полеты совершают пары вертолетов на высоте 50-60 метров.
Основная задача воздушного патруля — обеспечение безопасности и сопровождение колонн военной полиции. Вылеты назначены ежедневно.
Договоренности России и Турции
Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов.
Семнадцатого числа по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Затем было объявлено о досрочном отводе курдов. Начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии