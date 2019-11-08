В Приморье иностранца осудили за взятку в пять миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Иностранец, который за взятку в 5 миллионов рублей хотел решить вопросы по строительству гостиницы во Иностранец, который за взятку в 5 миллионов рублей хотел решить вопросы по строительству гостиницы во Владивостоке , приговорен к девяти годам колонии, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.

По данным следствия, в декабре 2017 года иностранец, используя посредника, решил дать взятку в 5 миллионов рублей руководителю инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, который "не был осведомлен о преступных деяниях".

Зная о самовольном характере постройки, иностранец надеялся за 5 миллионов рублей получить положительное заключение о соответствии требованиям установленных техрегламентов и норм построенной им гостиницы во Владивостоке, а также получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Для передачи первой части взятки в 500 тысяч рублей иностранец обратился к посреднику, который оказался сотрудником правоохранительных органов. Дальнейшие преступные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому краю. В ходе проведения операции деньги средства были изъяты.

"Уссурийским районным судом Приморского края вынесен приговор иностранному гражданину, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере)", - сообщила Дорожкина.

Она добавила, что иностранца приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 25 миллионов рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.