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РИА Новости

В Приморье иностранца осудили за взятку в пять миллионов рублей

05:06 08.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наручники на судебном заседании. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Иностранец, который за взятку в 5 миллионов рублей хотел решить вопросы по строительству гостиницы во Владивостоке, приговорен к девяти годам колонии, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.
По данным следствия, в декабре 2017 года иностранец, используя посредника, решил дать взятку в 5 миллионов рублей руководителю инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, который "не был осведомлен о преступных деяниях".
Зная о самовольном характере постройки, иностранец надеялся за 5 миллионов рублей получить положительное заключение о соответствии требованиям установленных техрегламентов и норм построенной им гостиницы во Владивостоке, а также получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
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Для передачи первой части взятки в 500 тысяч рублей иностранец обратился к посреднику, который оказался сотрудником правоохранительных органов. Дальнейшие преступные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому краю. В ходе проведения операции деньги средства были изъяты.
"Уссурийским районным судом Приморского края вынесен приговор иностранному гражданину, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере)", - сообщила Дорожкина.
Она добавила, что иностранца приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 25 миллионов рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, фигурант дела - гражданин КНР.
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Источник: в Москве полицейский попытался съесть десять тысяч рублей взятки
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