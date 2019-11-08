Республиканцы запросили у госдепа материалы о деятельности Байдена

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чарльз Грассли запросили у госсекретаря Майка Помпео материалы, касающиеся деятельности Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чарльз Грассли запросили у госсекретаря Майка Помпео материалы, касающиеся деятельности Джо Байдена на посту вице-президента США и его сына Хантера на украинском направлении.

В открытом письме, адресованном Помпео, законодатели ссылаются на опубликованные электронные письма, согласно которым консалтинговая фирма Burisma использовала роль Хантера Байдена в совете директоров компании, чтобы получить доступ и потенциально влиять на дела в госдепартаменте. Республиканцы также обращаются к материалам журнала Times, по данным которого ряд представителей госдепа выражали озабоченность работой Байдена-младшего в компании Burisma. По их мнению, этот факт мог "осложнить" дипломатическую деятельность на украинском направлении бывшего тогда вице-президентом Джо Байдена.

"Чтобы лучше понять, какие действия предпринимала администрация (Барака) Обамы... чтобы решения по Украине и Burisma не были зависимы от трудоустройства и финансовых интересов членов семьи, просим предоставить нам соответствующую информацию не позднее 20 ноября 2019 года", - заявляют сенаторы-республиканцы в своем письме.

Ранее демократы начали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, заявляя, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя в собственных политических целях расследования против Джо Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин до увольнения вел дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер. Трамп распространил расшифровку разговора с Зеленским, из которой следует, что он действительно просил президента Украины "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.