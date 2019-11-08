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РИА Новости

Республиканцы запросили у госдепа материалы о деятельности Байдена

04:11 08.11.2019
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© AP Photo / Matt RourkeДжо Байден
Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Джо Байден
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чарльз Грассли запросили у госсекретаря Майка Помпео материалы, касающиеся деятельности Джо Байдена на посту вице-президента США и его сына Хантера на украинском направлении.
В открытом письме, адресованном Помпео, законодатели ссылаются на опубликованные электронные письма, согласно которым консалтинговая фирма Burisma использовала роль Хантера Байдена в совете директоров компании, чтобы получить доступ и потенциально влиять на дела в госдепартаменте. Республиканцы также обращаются к материалам журнала Times, по данным которого ряд представителей госдепа выражали озабоченность работой Байдена-младшего в компании Burisma. По их мнению, этот факт мог "осложнить" дипломатическую деятельность на украинском направлении бывшего тогда вице-президентом Джо Байдена.
"Чтобы лучше понять, какие действия предпринимала администрация (Барака) Обамы... чтобы решения по Украине и Burisma не были зависимы от трудоустройства и финансовых интересов членов семьи, просим предоставить нам соответствующую информацию не позднее 20 ноября 2019 года", - заявляют сенаторы-республиканцы в своем письме.
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Песенка спета. Как Twitter расстроил Трампа и порадовал Байдена Twitter начирикал новость, которая возбудила некоторых видных персон. А все потому, что не будет больше на страницах соцсети политической рекламы. Это заявление сразу разворошило политическую трясину в США.
Ранее демократы начали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, заявляя, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя в собственных политических целях расследования против Джо Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин до увольнения вел дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер. Трамп распространил расшифровку разговора с Зеленским, из которой следует, что он действительно просил президента Украины "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
Согласно процедуре импичмента, сначала расследование проводит палата представителей, где сейчас большинство мест у демократов. По итогам расследования будут сформулированы формальные обвинения, по которым пройдет голосование. Если импичмент получит поддержку большинства, процесс перейдет в сенат. Большинство мест в сенате на данный момент у республиканцев.
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