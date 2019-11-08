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РИА Новости
Культура

В Аукционном доме ожидают роста цены на торгах на украшения Зыкиной

03:55 08.11.2019
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© РИА Новости / Мирослав Муразов / Перейти в фотобанкПевица Людмила Зыкина
Певица Людмила Зыкина
© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в фотобанк
Певица Людмила Зыкина. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Организаторы аукциона с ювелирной коллекцией легендарной певицы Людмилы Зыкиной ожидают большого роста цены на торгах, поскольку мемориальные торги дают возможность купить вещь с историей, об этом РИА Новости сообщил эксперт аукционного дома "12-й стул" Иван Ефимов.
В начале декабря "12-й стул" проведет торги, на которых выставят часть ювелирной коллекции Зыкиной и некоторые из ее личных вещей. Топ-лотами станут любимые серьги певицы, украшенные бриллиантами старинной огранки и сапфирами, в которых она запечатлена на многочисленных фотографиях, и уникальное "колье, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, самим Гейдаром Алиевым (президент Азербайджана в 1993-2003 годах)". Первоначальная цена обоих предметов составляет 1 миллион рублей.
"Мы ожидаем роста цен, они будут зависеть от внутренней оценки покупателей... Пока понятно только то, что стартовые цены, которые мы имеем, очень конкурентно способны. Эксперты, с которыми мы работаем, в один голос заявляют, что и колье, и серьги, стартуют с суммы ниже обычной рыночной оценки", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что обычно мемориальные торги проходят с увеличением обычной цены предмета, поскольку позволяют купить не просто предметы, а частичку истории, связанной с ними.
"Украшения Элизабет Тейлор были проданы более, чем за 110 миллионов, на торгах Маргарет Тэтчер простое кольцо с аметистом, не представляющее собой выдающейся коммерческой ценности, но в котором она в первый раз вступала в свою должность, ушло за 30 тысяч фунтов стерлингов. За большие деньги уходили ее броши, потому что они связаны с важными событиями", - привел примеры эксперт.
Собеседник подчеркнул, что украшения Зыкиной были важной частью ее образа, она тщательно собирала и сочетала их между собой. Кроме того, на аукционе будут представлены две меховые шубы артистки и принадлежавшие ей музыкальные пластинки. По словам Ефимова, коллекцией Зыкиной интересуются ежедневно, люди оставляют свои контакты в преддверии торгов, но разглашать имена у коллекционеров не принято.
Часть средств, вырученных с аукциона, будет направлена на увековечение памяти Зыкиной.
Народная артистка СССР Людмила Зыкина ушла из жизни в 2009 году. Ее называют символом России, великая русская певица по праву олицетворяла собой подлинную красоту русской песни, русской музыки, культуры в целом. В ее репертуаре было более 2 тысяч песен. Общий тираж пластинок Зыкиной превысил 6 миллионов экземпляров.
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КультураЛюдмила ЗыкинаРоссия
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