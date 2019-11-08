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РИА Новости

Исследование: треть россиян против снижения нештрафуемого порога скорости

03:50 08.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновДорожный знак "Фотовидеофиксация"
Дорожный знак Фотовидеофиксация
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожный знак "Фотовидеофиксация". Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более трети россиян категорически против обсуждающейся властями инициативы по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, говорится в исследовании "Авито Авто", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Выяснилось, что 36% водителей резко негативно относятся к тому, что нештрафуемый лимит скорости могут снизить с 20 до 10 километров. Однозначно поддерживают такое изменение 16% жителей страны", - говорится в сообщении сервиса.
Мужчин возможное нововведение огорчает больше, чем женщин, и мужчины же чаще попадают в нештатные ситуации, связанные с превышением скорости, отмечается в релизе.
Как поясняет "Авито", в исследовании приняли участие 1210 человек, пользователи сервиса. Нейтральное отношение к возможному нововведению выразили 22% водителей, по 16% оценивают такое изменение и скорее отрицательно, и крайне положительно, говорится в сообщении.
"84% респондентов в целом отметили, что никогда не попадали на дороге в аварийную ситуацию, связанную с превышением скорости по своей или чужой вине. При этом у 16% были аварийные ситуации, связанные с превышением скорости", - отмечает "Авито Авто".
Вопрос о введении штрафа за превышение ограничения скорости более чем на 10 километров в час сейчас обсуждается на уровне правкомиссии по безопасности дорожного движения. Минтранс в целом поддерживает эту инициативу, поскольку, когда вводился лимит в 20 километров в час, средства фиксации нарушений работали гораздо менее четко. Вместе с тем, ведомство с Росавтодором и ГК "Автодор" обсуждает перечень федеральных трасс, где в случае снижения нештрафуемого порога скорости будет повышен скоростной режим.
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