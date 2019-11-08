В аэропорту Хабаровска у готовившегося к вылету лайнера загорелся двигатель

"Сегодня, около 7.45 (00.45 мск) при подготовке к вылету по маршруту Хабаровск-Магадан воздушного судна Embraer 190 (ООО "Авиакомпания "Икар") во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них. Пожар локализован силами аэропортовых служб", - говорится в сообщении.