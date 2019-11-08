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РИА Новости
Туризм

Эксперты развенчали миф о выгоде раннего бронирования билетов на Новый год

03:35 08.11.2019
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© Fotolia / chalabalaБагаж возле трапа самолета
Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Багаж возле трапа самолета. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Анализ данных по проданным авиабилетам перед 2019 годом показал, что выгодность раннего бронирования туров на праздничные даты является мифом, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные по проданным авиабилетам перед прошлым Новым годом, чтобы выяснить, получилось ли сэкономить у тех, кто покупал билет в декабре, и у тех, кто озаботился этим за несколько месяцев. Были проанализированы билеты "туда и обратно" с вылетом из Москвы. Направления выбирались из топ-10 самых популярных по прошлогодним продажам на Новый год (по России, в Европу, страны ближнего и дальнего зарубежья).
"Большинство пассажиров покупают авиабилет на новогодние праздники не больше чем за полгода до вылета. Регулярных продаж с большей глубиной бронирования не так много. Общая картина описана в выводах: те, кто покупают более чем за полгода, редко экономят, так как доступны предложения далеко не всех авиакомпаний", - сообщили в компании.
"Те, кто летел отмечать Новый год в российский город, выгоднее всего купили билет за четыре месяца. Самые выгодные билеты в Европу продавались за полгода до вылета. А вот те, кто покупал билеты в страны ближнего зарубежья меньше чем за месяц до вылета, экономили больше пассажиров, которые забронировали билет за два месяца", - прокомментировали результаты исследования в компании.
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Исходя из этого, специалисты сделали выводы, что с уменьшением времени до вылета цена действительно растет. При покупке туров примерно за полгода экономия составит 15-20%, за три месяца до вылета и меньше экономия составит менее 5%. Зато можно выбрать более удобный рейс.
"При покупке сильно заранее (более полугода) получается дороже, чем за полгода, но немного дешевле, чем в последний момент. Объясняется сильно сокращенным ассортиментом, только топовые авиакомпании начинают продавать более чем за полгода", - рассказали в Туту.ру.
Там уточнили, что на некоторых направлениях покупка авиабилета за 3-4 месяца выйдет дороже, чем перед вылетом (за 2-3 недели). Например, Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Мюнхен.
"Все направления ведут себя каждый год немного по-разному, в зависимости от спроса и скорости выкупаемости билетов. На дальних направлениях с пересадками и множеством вариантов перелета с разными авиакомпаниями разброс цен и возможность экономии сильно больше (до 50%). Как правило, экономия при низкой глубине бронирования идет на удобстве перелета. Кто-то готов купить дешевле с большой пересадкой, а кто-то нет", - резюмировали в компании.
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