Эксперты развенчали миф о выгоде раннего бронирования билетов на Новый год

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Анализ данных по проданным авиабилетам перед 2019 годом показал, что выгодность раннего бронирования туров на праздничные даты является мифом, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий Туту.ру.

Специалисты компании проанализировали данные по проданным авиабилетам перед прошлым Новым годом, чтобы выяснить, получилось ли сэкономить у тех, кто покупал билет в декабре, и у тех, кто озаботился этим за несколько месяцев. Были проанализированы билеты "туда и обратно" с вылетом из Москвы. Направления выбирались из топ-10 самых популярных по прошлогодним продажам на Новый год (по России , в Европу, страны ближнего и дальнего зарубежья).

"Большинство пассажиров покупают авиабилет на новогодние праздники не больше чем за полгода до вылета. Регулярных продаж с большей глубиной бронирования не так много. Общая картина описана в выводах: те, кто покупают более чем за полгода, редко экономят, так как доступны предложения далеко не всех авиакомпаний", - сообщили в компании.

"Те, кто летел отмечать Новый год в российский город, выгоднее всего купили билет за четыре месяца. Самые выгодные билеты в Европу продавались за полгода до вылета. А вот те, кто покупал билеты в страны ближнего зарубежья меньше чем за месяц до вылета, экономили больше пассажиров, которые забронировали билет за два месяца", - прокомментировали результаты исследования в компании.

Исходя из этого, специалисты сделали выводы, что с уменьшением времени до вылета цена действительно растет. При покупке туров примерно за полгода экономия составит 15-20%, за три месяца до вылета и меньше экономия составит менее 5%. Зато можно выбрать более удобный рейс.

"При покупке сильно заранее (более полугода) получается дороже, чем за полгода, но немного дешевле, чем в последний момент. Объясняется сильно сокращенным ассортиментом, только топовые авиакомпании начинают продавать более чем за полгода", - рассказали в Туту.ру.

Там уточнили, что на некоторых направлениях покупка авиабилета за 3-4 месяца выйдет дороже, чем перед вылетом (за 2-3 недели). Например, Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Мюнхен.