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РИА Новости

В Японском море начался выпуск партии из 19 белух из "китовой тюрьмы"

03:01 08.11.2019
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© Фото : ВНИРОПогрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
© Фото : ВНИРО
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты начали выпуск 19 белух из "китовой тюрьмы" в бухте Успения в Приморье, сообщил РИА Новости представитель тихоокеанского филиала Всероссийского института океанографии.
Освобождения дожидается еще 31 животное. Оставшихся белух повезут к свободе двумя группами.
"На научно-исследовательском судне "Профессор Кагановский" началась выгрузка животных в бухте Успения, одновременно идёт погрузка на научно-исследовательское судно "Зодиак" в бухте Средней. Погодные условия благоприятные, состояние выпускаемых животных хорошее. Перед выпуском животным ставят спутниковые метки для дальнейшего слежения за их перемещением", - сказал собеседник.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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