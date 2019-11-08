В Японском море начался выпуск партии из 19 белух из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты начали выпуск 19 белух из "китовой тюрьмы" в бухте Успения в Специалисты начали выпуск 19 белух из "китовой тюрьмы" в бухте Успения в Приморье , сообщил РИА Новости представитель тихоокеанского филиала Всероссийского института океанографии.

Освобождения дожидается еще 31 животное. Оставшихся белух повезут к свободе двумя группами.

"На научно-исследовательском судне "Профессор Кагановский" началась выгрузка животных в бухте Успения, одновременно идёт погрузка на научно-исследовательское судно "Зодиак" в бухте Средней. Погодные условия благоприятные, состояние выпускаемых животных хорошее. Перед выпуском животным ставят спутниковые метки для дальнейшего слежения за их перемещением", - сказал собеседник.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.