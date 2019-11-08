Судно с 19 белухами из "китовой тюрьмы" прибыло к месту выпуска животных

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Судно "Профессор Кагановский" с 19 белухами из "китовой тюрьмы" прибыло в бухту Успения в Судно "Профессор Кагановский" с 19 белухами из "китовой тюрьмы" прибыло в бухту Успения в Приморье , где животных будут выпускать на свободу, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Последнюю партию белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье, повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море. Погрузка началась во вторник утром, всего за два дня на судно поместили 19 белух. В четверг погрузку не вели, из-за непогоды решено отправить первое судно в этот же день, оно вышло в бухту Успения в районе 23.00 (16.00 мск) четверга. Оставшихся белух повезут двумя группами.

"В пятницу утром начинается подготовка к погрузке белух на НИС "Зодиак". Понтон уже подтянули к судну. Одновременно, как и планировалось, с наступлением рассвета, на НИС "Профессор Кагановский", который благополучно добрался до бухты Успения, происходит подготовка к выпуску 19 белух в дикую природу", - сообщает ВНИРО.

Коалиция "Свободу косаткам и белухам" сообщает, что их наблюдатели отправились к бухте Успения на арендованном судне.

"Наши наблюдатели вышли в бухту Успения. "Кагановский" ушел в ночь, но мы не могли этого сделать - по правилам пограничного режима ночью переходы запрещены для маломерных судов, не оснащенных АИС. Наша команда выдвинулась утром", - говорится в сообщении.

Экологи отмечают, что для безопасности белух важно выпускать их при плюсовой температуре воздуха, потеплеет в бухте Успения в пятницу после 11.00. Также коалиция просит ВНИРО и его Тихоокеанский филиал публиковать фото и видео с белухами, чтобы любой мог подсчитать их количество и видеть местоположение.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.