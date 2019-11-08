Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo

"Выступление госсекретаря (Майка) Помпео подверглось цензуре на странице Weibo посольства США в Пекине. Если бы КПК уважала китайский народ, партия бы отменила бы цензуру и позволила бы им сформировать собственное мнение о мире", - написала она в своем Twitter .

Weibo – китайский аналог Twitter, который весьма популярен в Китае, к сети подключены сотни миллионов китайских пользователей. Помпео выступил в четверг в Германии, в ходе своей речи он подверг критике китайские власти, критика касалась того, как КНР соблюдает права человека. Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявлял, что упреки США в вопросе прав человека не помогут торговым переговорам Пекина и Вашингтона, и призывал строить диалог на основе взаимного доверия и уважения.