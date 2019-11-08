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РИА Новости

Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo

00:29 08.11.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус утверждает, что страница американского посольства в Китае в соцсети Weibo подверглась цензуре.

"Выступление госсекретаря (Майка) Помпео подверглось цензуре на странице Weibo посольства США в Пекине. Если бы КПК уважала китайский народ, партия бы отменила бы цензуру и позволила бы им сформировать собственное мнение о мире", - написала она в своем Twitter.

Weibo – китайский аналог Twitter, который весьма популярен в Китае, к сети подключены сотни миллионов китайских пользователей. Помпео выступил в четверг в Германии, в ходе своей речи он подверг критике китайские власти, критика касалась того, как КНР соблюдает права человека. Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявлял, что упреки США в вопросе прав человека не помогут торговым переговорам Пекина и Вашингтона, и призывал строить диалог на основе взаимного доверия и уважения.
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Морган ОртагусWeiboГосударственный департамент СШАКитайСШАВ мире
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