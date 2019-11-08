Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Коррекцию орбиты Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 8 ноября с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12", в результате чего высота орбиты станции увеличится на 800 метров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаш.

ЦНИИмаш - головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.

"Включение двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12" планируется в 1.40 мск. Они должны проработать 406 секунд. В результате средняя высота орбиты станции увеличится на 800 метров и составит 416,6 километра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, целью операции будет формирование баллистических условий для приземления пилотируемого корабля "Союз МС-13" в Казахстане. Посадка корабля намечается на 6 февраля 2020 года, на нем на Землю возвратятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американка Кристина Кук.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 14 сентября с использованием двигателей модуля "Звезда". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,05 километра и составила 416,2 километра.