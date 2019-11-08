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РИА Новости
РИА Наука

Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров

00:19 08.11.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 8 ноября с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12", в результате чего высота орбиты станции увеличится на 800 метров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаш.
ЦНИИмаш - головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.
"Включение двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12" планируется в 1.40 мск. Они должны проработать 406 секунд. В результате средняя высота орбиты станции увеличится на 800 метров и составит 416,6 километра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, целью операции будет формирование баллистических условий для приземления пилотируемого корабля "Союз МС-13" в Казахстане. Посадка корабля намечается на 6 февраля 2020 года, на нем на Землю возвратятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американка Кристина Кук.
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 14 сентября с использованием двигателей модуля "Звезда". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,05 километра и составила 416,2 километра.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
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2 ноября, 20:35Радио Sputnik
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РИА НаукаРоссияМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШ
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