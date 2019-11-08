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РИА Новости
Культура

Пользователи в Сети выбрали лучшие музыкальные клипы десятилетия

01:08 08.11.2019 (обновлено: 08:58 08.11.2019)
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© YouTube канал "Miley Cyrus" Стоп-кадр видео музыкального клипа "Wrecking Ball" исполнительницы Destiny Hope Cyrus
Стоп-кадр видео музыкального клипа Wrecking Ball исполнительницы Destiny Hope Cyrus
© YouTube канал "Miley Cyrus"
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели портала Buzz Feed проголосовали за лучшие музыкальные клипы десятилетия. Самые популярные из них за каждый год, начиная с 2010, — в материале РИА Новости.

2010. Adele — Rolling in the Deep

Клип британской певицы Адель на песню Rolling in the Deep, который она представила в конце ноября 2010 года, за девять лет набрал более 1,6 миллиарда просмотров.

2011. Gotye — Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra)

Ролик на песню Somebody That I Used To Know, в котором музыкант Gotye (Ваутер Де Баккер) и певица Кимбра спели практически обнаженными (тела исполнителей покрывал только камуфляжный боди-арт), с июля 2011 года играл более 1,3 миллиарда раз.

2012. P!nk — Try

Музыкальное видео американской певицы Пинк на сингл Try стало одним из лучших в 2012 году, его посмотрело более 400 миллионов пользователей.

2013. Miley Cyrus — Wrecking Ball

Видео Майли Сайрус, раскачивающейся на огромном шаре, стало хитом. Выпущенный в сентябре 2013 года клип только за первую неделю набрал 100 миллионов, что стало рекордом YouTube.

2014. Sia — Chandelier

С 2014 года клип певицы Sia на хит Chandelier с танцами Мэдди Зиглер (во время съемок ей было 11 лет, — Прим.ред.) посмотрели более двух миллиардов раз.

2015. Justin Bieber — Sorry

В 2015 году песня Джастина Бибера Sorry звучала отовсюду. Ее крутили на всех радиостанциях, она занимала первые места в музыкальных чартах. Таким же успешным стал и клип. За четыре года видео набрало 3,2 миллиарда просмотров.

2016. Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee

Меломаны надолго запомнят 2016 год, так как тогда пуэрто-риканский певец Луис Фонси выпустил трек Despacito, а затем и клип, который стал самым просматриваемым на YouTube — его посмотрели более 6,3 миллиардов раз.

2017. Taylor Swift — Look What You Made Me Do

Жутковатое видео Тейлор Свифт с зомби и вампирами на песню Look What You Made Me Do с 2017 года набрал более миллиарда просмотров.

2018. Drake — God's Plan

В следующем, 2018 году самым успешным стало видео рэпера Дрейка на трек God's Plan (более одного миллиарда просмотров, — Прим.ред.). Еще бы. Во время съемок он раздал почти миллион долларов случайным прохожим.
Кадр из клипа Лиуса Фонси на песню Despacito
25 октября, 14:03Культура
Пользователи Сети выбрали песни, которые через 20 лет станут классикой
2000413
КультураМайли СайрусМузыкаНовости культурыТейлор Свифт (певица)Джастин БиберYouTube
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