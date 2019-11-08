"Сниму с угона за 60 тысяч": как полиция в Татарстане упустила убийцу семьи

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Ксения Клепча. В Татарстане вынесли приговор по делу о двойном убийстве, совершенном еще в 2016-м. По версии обвинения, братья Сергей Груняхин и Вячеслав Кексель жестоко расправились с пожилой супружеской парой и угнали их автомобиль. Однако задержали подсудимых недавно — более двух лет под подозрением находился невиновный инвалид. У свидетеля, который хотел назвать имена настоящих преступников, местные полицейские вымогали взятку. РИА Новости разбиралось, как развивались события.

"Кровь была везде"

В апреле 2016 года в частном доме в поселке Новые Чути нашли тела 57-летнего Рима Мухаметгалина и 59-летней Людмилы Джумы. Полицию вызвали родственники: в этот день они специально приехали навестить семью, так как Рим и Людмила больше недели не отвечали на телефонные звонки.

Криминалисты установили, что смерть наступила около десяти дней назад. Рима не менее шести раз ударили топором в шею, голову и грудь, на теле Людмилы насчитали шестнадцать колотых и рубленых ран. По словам родственников, ценные вещи в доме преступники не тронули, однако со двора пропал автомобиль Renault Megane.

Оперативники допросили возможных свидетелей и в тот же день задержали первого подозреваемого — жителя поселка Абузара Гафурова, который быстро сознался в убийстве. По версии следствия, причиной жестокой расправы стала ссора из-за двух тысяч рублей, которые Абузар одолжил соседям, но те деньги так и не вернули.

Гафурова отправили за решетку, за двойное убийство ему грозило до двадцати лет тюрьмы. Несколько месяцев дело готовили для передачи в суд, однако прокуратура неожиданно вернула все материалы следователю и потребовала более тщательной проверки.

Много белых пятен

По словам источника в правоохранительных органах, в истории было много странных деталей.

Во-первых, судьба Renault Megane оставалась загадкой. Во-вторых, родственники Рима вспомнили, что последние несколько месяцев у хозяев дома проживали два брата — 47-летний Сергей Груняхин и 36-летний Вячеслав Кексель. Сергей — бывший полицейский, однако ни он, ни Вячеслав давно нигде не работали и хорошей репутацией не отличались. Накануне убийства внезапно уехали в Москву.

Кроме того, Гафуров практически сразу отказался от показаний. По словам членов семьи, он — инвалид второй группы с умственными отклонениями, очень внушаем. Ни родственники, ни жители поселка не верили, что Абузар мог пойти на убийство, — все знали его как спокойного и тихого человека.

Несмотря на возникшие вопросы, дело еще несколько раз пытались передать в суд. Абузар провел под арестом около года, однако позднее ему смягчили меру пресечения из-за ухудшившегося здоровья.

Через какое-то время автомобиль убитых все же нашли. Перекупщик из Октябрьска Наиль В. сообщил следователям, что приобрел Renault Megane у Рима Мухаметгалина почти за 250 тысяч рублей незадолго до убийства. Но все равно дело не клеилось — следов денег оперативники не обнаружили.

Выйти на след настоящих убийц удалось только в начале 2019-го — после повторного допроса перекупщика.

"Договорились за 60"

По версии обвинения, в апреле 2016-го к Наилю приехал Сергей Груняхин и предложил купить машину, якобы принадлежавшую его родственнику. При себе у него имелись все необходимые документы, кроме того, Сергей был вписан в страховку.

Спустя пару месяцев новый владелец решил перепродать машину, но выяснил, что Renault Megane числится в угоне, а ее бывший хозяин убит. Своим открытием он поделился с сотрудниками местного отделения полиции. Там ему предложили снять автомобиль с угона за сто тысяч рублей. Как позднее перекупщик признался следователям, ему удалось сбить цену "услуги" до шестидесяти тысяч. Через некоторое время полицейские потребовали еще сто тысяч рублей.

После проверки показаний Наиля В. силовики задержали Груняхина и Кекселя, а вместе с ними и троих сотрудников районного отделения полиции. На момент ареста двое стражей порядка уже уволились. Сейчас следователи детально изучают их послужной список. По данным источника в правоохранительных органах, один из фигурантов дела, бывший старший следователь Ильнур Н., в апреле этого года получил условный срок за несколько незаконных отказов в возбуждении уголовного дела.

Недавно Верховный суд Татарстана приговорил Груняхина к 20 с половиной годам колонии строгого режима, Кексель получил 2,5 года условного срока. По версии следствия, братья давно задумали украсть автомобиль Рима, но убийство не входило в их план. Накануне Сергей сильно поругался с хозяином дома, поэтому, когда все уснули, взял топор и жестоко расправился с супругами.