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РИА Новости

"Сниму с угона за 60 тысяч": как полиция в Татарстане упустила убийцу семьи

08:00 08.11.2019
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© Фото : Газета "Вечерняя Казань"/Pavel KhatsayukПодозреваемый в убийстве Сергей Груняхин
Подозреваемый в убийстве Сергей Груняхин
© Фото : Газета "Вечерняя Казань"/Pavel Khatsayuk
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Ксения Клепча. В Татарстане вынесли приговор по делу о двойном убийстве, совершенном еще в 2016-м. По версии обвинения, братья Сергей Груняхин и Вячеслав Кексель жестоко расправились с пожилой супружеской парой и угнали их автомобиль. Однако задержали подсудимых недавно — более двух лет под подозрением находился невиновный инвалид. У свидетеля, который хотел назвать имена настоящих преступников, местные полицейские вымогали взятку. РИА Новости разбиралось, как развивались события.

"Кровь была везде"

В апреле 2016 года в частном доме в поселке Новые Чути нашли тела 57-летнего Рима Мухаметгалина и 59-летней Людмилы Джумы. Полицию вызвали родственники: в этот день они специально приехали навестить семью, так как Рим и Людмила больше недели не отвечали на телефонные звонки.
© Фото : Газета "Вечерняя Казань"/Pavel KhatsayukПодозреваемый в убийстве Вячеслав Кексель
Подозреваемый в убийстве Вячеслав Кексель
© Фото : Газета "Вечерняя Казань"/Pavel Khatsayuk
Подозреваемый в убийстве Вячеслав Кексель
Криминалисты установили, что смерть наступила около десяти дней назад. Рима не менее шести раз ударили топором в шею, голову и грудь, на теле Людмилы насчитали шестнадцать колотых и рубленых ран. По словам родственников, ценные вещи в доме преступники не тронули, однако со двора пропал автомобиль Renault Megane.
Оперативники допросили возможных свидетелей и в тот же день задержали первого подозреваемого — жителя поселка Абузара Гафурова, который быстро сознался в убийстве. По версии следствия, причиной жестокой расправы стала ссора из-за двух тысяч рублей, которые Абузар одолжил соседям, но те деньги так и не вернули.
Гафурова отправили за решетку, за двойное убийство ему грозило до двадцати лет тюрьмы. Несколько месяцев дело готовили для передачи в суд, однако прокуратура неожиданно вернула все материалы следователю и потребовала более тщательной проверки.

Много белых пятен

По словам источника в правоохранительных органах, в истории было много странных деталей.
© Фото : Газета "Вечерняя Казань"/Pavel KhatsayukПодозреваемый в убийстве Сергей Груняхин
Подозреваемый в убийстве Сергей Груняхин
© Фото : Газета "Вечерняя Казань"/Pavel Khatsayuk
Подозреваемый в убийстве Сергей Груняхин
Во-первых, судьба Renault Megane оставалась загадкой. Во-вторых, родственники Рима вспомнили, что последние несколько месяцев у хозяев дома проживали два брата — 47-летний Сергей Груняхин и 36-летний Вячеслав Кексель. Сергей — бывший полицейский, однако ни он, ни Вячеслав давно нигде не работали и хорошей репутацией не отличались. Накануне убийства внезапно уехали в Москву.
Кроме того, Гафуров практически сразу отказался от показаний. По словам членов семьи, он — инвалид второй группы с умственными отклонениями, очень внушаем. Ни родственники, ни жители поселка не верили, что Абузар мог пойти на убийство, — все знали его как спокойного и тихого человека.
Несмотря на возникшие вопросы, дело еще несколько раз пытались передать в суд. Абузар провел под арестом около года, однако позднее ему смягчили меру пресечения из-за ухудшившегося здоровья.
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Через какое-то время автомобиль убитых все же нашли. Перекупщик из Октябрьска Наиль В. сообщил следователям, что приобрел Renault Megane у Рима Мухаметгалина почти за 250 тысяч рублей незадолго до убийства. Но все равно дело не клеилось — следов денег оперативники не обнаружили.
Выйти на след настоящих убийц удалось только в начале 2019-го — после повторного допроса перекупщика.

"Договорились за 60"

По версии обвинения, в апреле 2016-го к Наилю приехал Сергей Груняхин и предложил купить машину, якобы принадлежавшую его родственнику. При себе у него имелись все необходимые документы, кроме того, Сергей был вписан в страховку.
Спустя пару месяцев новый владелец решил перепродать машину, но выяснил, что Renault Megane числится в угоне, а ее бывший хозяин убит. Своим открытием он поделился с сотрудниками местного отделения полиции. Там ему предложили снять автомобиль с угона за сто тысяч рублей. Как позднее перекупщик признался следователям, ему удалось сбить цену "услуги" до шестидесяти тысяч. Через некоторое время полицейские потребовали еще сто тысяч рублей.
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После проверки показаний Наиля В. силовики задержали Груняхина и Кекселя, а вместе с ними и троих сотрудников районного отделения полиции. На момент ареста двое стражей порядка уже уволились. Сейчас следователи детально изучают их послужной список. По данным источника в правоохранительных органах, один из фигурантов дела, бывший старший следователь Ильнур Н., в апреле этого года получил условный срок за несколько незаконных отказов в возбуждении уголовного дела.
Недавно Верховный суд Татарстана приговорил Груняхина к 20 с половиной годам колонии строгого режима, Кексель получил 2,5 года условного срока. По версии следствия, братья давно задумали украсть автомобиль Рима, но убийство не входило в их план. Накануне Сергей сильно поругался с хозяином дома, поэтому, когда все уснули, взял топор и жестоко расправился с супругами.
С Абузара Гафурова сняли все обвинения только в начале 2019-го. Его защитники подали иск в Бавлинский городской суд. Они требуют компенсацию в пять миллионов рублей за год жизни, проведенный в следственном изоляторе.
98181712715
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Происшествия
Популярные комментарии
Весело живем) Есть много отличных, настоящих полицейских, но полицейские из 90-х, сросшиеся с бандосами - по сути враги Государства. Никто не может причинить ему большего ущерба, чем внедрившиеся в полицию преступники...
8 ноября, 08:31
ИЯИбрагим Яблоков
4600003
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