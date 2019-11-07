Бурков предложил развивать судоходство на реке Иртыш вместе с Казахстаном

ОМСК, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков предложил согласовать между Россией и Казахстаном единый механизм регулирования в отношении реки Иртыш для развития судоходства.

Выступая на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, он отметил, что перспективы увеличения оборота грузов, доставляемых по реке Иртыш, между Россией и Казахстаном заслуживают отдельного внимания. По его словам, в этом году их общий объем не превысил 180 тысяч тонн, что составляет всего 2% от показателей советского времени.

"Сдерживающими факторами являются неудовлетворительное состояние судоходного русла, отсутствие стабильно высокого уровня воды. В связи с этим представляется перспективным согласование на уровне наших государств единого механизма регулирования в отношении реки Иртыш, включая такие вопросы, как строительство подпорных гидротехнических сооружений, проведение дноуглубительных работ, принятие общего регламента попуска воды в течение всего календарного года", - сказал Бурков.

Глава российского региона считает, что эти меры способны обеспечить безопасное и экономически эффективное судоходство на Иртыше.

"Развитые транспортные коридоры смогут обеспечить полноценную промышленную кооперацию. При этом уверен, что речь надо вести о крупных прорывных проектах, которые позволят представителям промышленности улучшать свои позиции на мировых рынках, а не конкурировать между собой", - сказал он.

Глава Омской области констатировал, что среди 90 стран, с которыми сотрудничает регион, именно Казахстан занимает лидирующие позиции и обеспечивает четверть внешнеторгового оборота Омской области. В этом году, по словам губернатора, вырос как экспорт – на 23%, так и импорт – на 19%. Более 90% экспорта Омской области носит несырьевой характер. В Казахстан в основном поставляются котлы, сельхозтехника, каучук и шины, электрооборудование, продовольственные товары, а также зерновые и семена.