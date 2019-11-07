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РИА Новости
Омская область

Бурков предложил развивать судоходство на реке Иртыш вместе с Казахстаном

10:51 07.11.2019 (обновлено: 10:51 08.11.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил согласовать между Россией и Казахстаном единый механизм регулирования в отношении реки Иртыш для развития судоходства.
Выступая на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, он отметил, что перспективы увеличения оборота грузов, доставляемых по реке Иртыш, между Россией и Казахстаном заслуживают отдельного внимания. По его словам, в этом году их общий объем не превысил 180 тысяч тонн, что составляет всего 2% от показателей советского времени.
"Сдерживающими факторами являются неудовлетворительное состояние судоходного русла, отсутствие стабильно высокого уровня воды. В связи с этим представляется перспективным согласование на уровне наших государств единого механизма регулирования в отношении реки Иртыш, включая такие вопросы, как строительство подпорных гидротехнических сооружений, проведение дноуглубительных работ, принятие общего регламента попуска воды в течение всего календарного года", - сказал Бурков.
Глава российского региона считает, что эти меры способны обеспечить безопасное и экономически эффективное судоходство на Иртыше.
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"Развитые транспортные коридоры смогут обеспечить полноценную промышленную кооперацию. При этом уверен, что речь надо вести о крупных прорывных проектах, которые позволят представителям промышленности улучшать свои позиции на мировых рынках, а не конкурировать между собой", - сказал он.
Глава Омской области констатировал, что среди 90 стран, с которыми сотрудничает регион, именно Казахстан занимает лидирующие позиции и обеспечивает четверть внешнеторгового оборота Омской области. В этом году, по словам губернатора, вырос как экспорт – на 23%, так и импорт – на 19%. Более 90% экспорта Омской области носит несырьевой характер. В Казахстан в основном поставляются котлы, сельхозтехника, каучук и шины, электрооборудование, продовольственные товары, а также зерновые и семена.
Sputnik Казахстан выступает информационным партнером ХVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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Омская областьИртыш (река)Александр Бурков
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