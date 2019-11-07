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РИА Новости
Удмуртская Республика

Власти Удмуртии отремонтировали школу для детей с нарушением речи

20:42 07.11.2019 (обновлено: 20:43 07.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УФА, 7 ноя - РИА Новости. Власти Удмуртии в рамках реализации проекта "Большой ремонт" реконструировали школу-интернат для детей с тяжелым нарушением речи, потратив 29 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Речь идёт о школе-интернате №13 в Ижевске для детей с тяжёлым нарушением речи, где капитальный ремонт провели в рамках проекта "Большой ремонт", стартовавший в Удмуртии в 2019 году. Учебное заведение было закрыто в 2017 году из-за аварийного состояния несущих конструкций здания, на время ремонта 215 учеников, 21 из которых являются воспитанниками интерната, учились в школе №11 и школе-интернате №15. Пятого ноября работа отремонтированной школы возобновилась", - рассказали в ведомстве.
По данным пресс-службы главы региона, ходе капитального ремонта был выполнен демонтаж и монтаж межэтажного перекрытия, системы отопления, кровельного перекрытия, чердачного перекрытия, системы вентиляции, освещения, произведён монтаж стропильной системы. Выполнена биоогнезащита деревянных конструкций межэтажного перекрытия, проведена замена оконных блоков, монтаж вентиляционного фасада и косметический ремонт помещений.
"Дополнительно в школе заменили межкомнатные двери, отремонтировали столовую и пищеблок, провели косметический ремонт коридора. Стоимость ремонта составила более 29 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе руководства Удмуртии, отметив, что в планах строительство стадиона.
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В пресс-службе сообщили, что глава республики Александр Бречалов побывал в учебных классах, осмотрел сенсорную комнату, оборудованную по программе "Доступная среда", а затем посетил урок технологии с использованием оборудования по раздельному сбору мусора в рамках городского проекта, а также осмотрел обновлённую столовую.
"В здании 1955 года постройки никогда не было капитального ремонта. Я очень рад, что у нас всё получилось - педагогический коллектив и воспитанники школы вернулись в обновлённое здание. Также рад и за родителей детей, которые настояли, чтобы их дети обучались именно в стенах своей школы. Что касается превышения проектной мощности школы, создания дополнительных учебных мест, если по своим техническим характеристикам здание школы ещё послужит, то нужно включить в план строительство пристроя, чтобы в дальнейшем отселить туда воспитанников интерната, а в основном корпусе основательно организовать образовательный процесс", - прокомментировал открытие школы Бречалов.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртияОбщество
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