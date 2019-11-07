Меркель оценила идею международной зоны безопасности в Сирии

БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает идею создания международной зоны безопасности в Сирии "в целом хорошей", но ее параметры до сих пор обсуждаются в правительстве.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать международную зону безопасности на севере Сирии. Это произошло за день до достижения Россией и Турцией договоренности по этому региону. В Москве заявили, что не видят необходимости в новых инициативах.

"Я думаю, в целом это хорошая идея, но мы должны смотреть на реальное положение дел на земле. Мы обсуждаем это в правительстве", - заявила Меркель на пресс-конференции после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.