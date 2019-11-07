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РИА Новости
Война в Сирии

Меркель оценила идею международной зоны безопасности в Сирии

20:13 07.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает идею создания международной зоны безопасности в Сирии "в целом хорошей", но ее параметры до сих пор обсуждаются в правительстве.
Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать международную зону безопасности на севере Сирии. Это произошло за день до достижения Россией и Турцией договоренности по этому региону. В Москве заявили, что не видят необходимости в новых инициативах.
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"Я думаю, в целом это хорошая идея, но мы должны смотреть на реальное положение дел на земле. Мы обсуждаем это в правительстве", - заявила Меркель на пресс-конференции после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
По ее словам, Франция, Великобритания и Германия должны вести переговоры с Турцией, с Россией, чтобы "потом из этого можно было сделать необходимые выводы". Она пояснила, что решения для Совета безопасности, который, как правило, согласовывает международные миротворческие миссии, "должны быть хорошо подготовлены".
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