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РИА Новости

Госавтоинспекция получила более 1500 новых патрульных автомобилей

20:05 07.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой ГУОБДД МВД РоссииПатрульные внедорожники, которые поступили в региональные подразделения Госавтоинспекции
Патрульные внедорожники, которые поступили в региональные подразделения Госавтоинспекции
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУОБДД МВД России
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с начала 2019 года в региональные подразделения российской Госавтоинспекции уже поступило более 1300 легковых автомобилей и 200 патрульных внедорожников, сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России.
До конца года планируется завершить поставку в регионы еще практически 3,3 тысячи единиц патрульного транспорта с улучшенными эксплуатационными качествами, что позволит автоинспекторам исполнять свои обязанности в самых сложных дорожных условиях.

"Закупаются автомобили с высокими динамическими качествами и повышенной энергообеспеченностью для поддержания работоспособности многочисленного бортового оборудования – видеорегистраторов, громкоговорителей, а также радиостанций", - заявил агентству заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Олег Понарьин.

Кроме того, по его словам, новые патрульные машины оснащаются медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, которые существенно отличаются от стандартных автомобильных аптечек. "Это серьезный набор средств оказания первой помощи, которые позволяют поддерживать жизнедеятельность пострадавшего в ДТП до того, как он будет доставлен в медицинское учреждение, и тем самым помочь в спасении его жизни, особенно в ситуациях, когда счет идет буквально на минуты", - пояснил полковник Понарьин.
Помимо нового автотранспорта, в соответствии с нацпроектом, для региональных подразделений ГИБДД закупается новейшая техника, с помощью которой можно повлиять на основные эксплуатационные качества автодорог и транспортных средств.
Пресс-конференция ГУОБДД МВД России
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В настоящее время заключены контракты по поставкам для Госавтоинспекции ретрорефлектометров — приборов для измерения светотехнических параметров дорожных знаков, ровности и уклонов дорожного покрытия и обочин, люксметров – аппаратов для измерения освещенности дорог, а также приборов для измерения коэффициента сцепления шин с дорогами.
"В общей сложности до конца года подразделения Госавтоинспекции получат более четырех тысяч единиц различной измерительной аппаратуры", - подчеркнул Понарьин.
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