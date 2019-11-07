В бундестаге назвали способ защитить "Северный поток — 2" от санкций

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал, что партия "Альтернатива для Германии" (AfD) пытается защитить Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал, что партия "Альтернатива для Германии" (AfD) пытается защитить "Северный поток — 2" от американских санкций.

Гердт отметил, что Вашингтон уже включил в санкционный список некоторые немецкие фирмы, имеющие отношение к газопроводу. Именно поэтому депутат вместе с однопартийцами подготовил законопроект для защиты национальных интересов. В документе депутаты призывают немецкое правительство выделить льготные кредиты и всячески поддерживать предприятия, если американские санкции будут влиять на их экономику. В проекте также подчеркивается, что "Северный поток — 2" является неотъемлемым элементом энергоснабжения Германии , который в первую очередь служит интересам Берлина и Европы.

При этом Гердт почти уверен, что законопроект не одобрят, однако партия будет и дальше поднимать этот вопрос.

"По опыту нашей работы могу сказать, что таким поведением мы заставим нашу коалицию быстренько принять что-то, чтобы не отдавать нам – AfD – пальму первенства в этом вопросе", – заявил депутат в беседе с "360".

Ранее глава Минобороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить "Северный поток — 2". По ее словам, газопровод имеет важное значение для немецкой энергетической безопасности и диверсификации поставок газа. При этом она отметила очевидную сложность проекта, но подчеркнула, что Россия зарекомендовала себя в качестве надежного партнера.

"Северный поток — 2"

Трубопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии.

В конце октября Дания выдала разрешение на прокладку газопровода к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее проект согласовали с Берлином, Стокгольмом и Хельсинки.

Против реализации проекта активно выступает Киев из-за опаски потерять доходы от транзита российского газа. Также негативно по отношению к "Северному потоку — 2" настроены США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и ряд европейских стран, в частности Польша, Латвия и Литва.

В то же время в Германии не раз подчеркивали, что рассматривают магистраль как коммерческий проект. За строительство газопровода также активно выступают Норвегия и Австрия.