В России отреагировали на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские парламентарии, дипломаты и общественные деятели прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" Российские парламентарии, дипломаты и общественные деятели прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО

Ранее французский лидер в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается "первоначальным врагом" военного блока после прекращения действия Варшавского договора.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Макрон дал четкое определение нынешнего состояния Североатлантического альянса.

"Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Одно но (хотя их больше): как конкретно Европа может контролировать свою судьбу?" — сказала дипломат.

Она напомнила, что в XX веке были две мировые войны, в XIX и ранее — "экспорт идеологии" через бесконечные локальные войны.

"Процессы, зародившиеся в "пунктах Вудро Вильсона", прошедшие закалку Второй мировой и развившиеся в экономическую, а затем политическую интеграцию Европы, помогли решить главную задачу — остановить бесконечные европейские раздоры. Но при этом они же привели к сегодняшнему кризису идентичности и развития", — написала Захарова в фейсбуке

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слепая солидарность с США в итоге введет в кому всю Европу.

"Давно пора покинуть фарватер Вашингтона и вести политику в соответствии с интересами всех стран Европейского континента", — написал парламентарий в твиттере.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отметила, что европейские страны со временем поймут, что являются инструментом в игре США, и дозреют до создания военного блока со своим главным защитником и союзником — Россией.

По ее словам, сразу вслед за сменой военной доктрины в связи с распадом Советского Союза происходящее с НАТО стало напоминать "действия не мозга, а раковой опухоли".

"О том, что Вашингтон использует других в интересах американского военно-промышленного комплекса и не преследует цели защищать, понимают многие, но вслух говорит не каждый", — написала Поклонская в Telegram.

Председатель президиума "Офицеров России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил РИА Новости, что безопасность Европы зависит исключительно от предсказуемых отношений с Россией.

"Европе давным-давно пора вернуть политическую и военную самостоятельность, сформировать независимую армию и собственную систему безопасности. Блок НАТО в том виде, в котором он существовал последние 30 лет, изжил себя", — сказал Липовой.

По его словам, Турция демонстративно идет на конфликт с США из-за С-400, в Германии вовсю требуют от американцев убраться из страны, Франция напрямую призывает к возобновлению диалога с Россией.