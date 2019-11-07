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РИА Новости

В России отреагировали на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

19:48 07.11.2019 (обновлено: 20:15 07.11.2019)
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© Chief Petty Officer Julian CarrollВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
© Chief Petty Officer Julian Carroll
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские парламентарии, дипломаты и общественные деятели прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Ранее французский лидер в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается "первоначальным врагом" военного блока после прекращения действия Варшавского договора.
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Меркель ответила на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Макрон дал четкое определение нынешнего состояния Североатлантического альянса.

"Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Одно но (хотя их больше): как конкретно Европа может контролировать свою судьбу?" — сказала дипломат.

Она напомнила, что в XX веке были две мировые войны, в XIX и ранее — "экспорт идеологии" через бесконечные локальные войны.
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Столтенберг ответил на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
"Процессы, зародившиеся в "пунктах Вудро Вильсона", прошедшие закалку Второй мировой и развившиеся в экономическую, а затем политическую интеграцию Европы, помогли решить главную задачу — остановить бесконечные европейские раздоры. Но при этом они же привели к сегодняшнему кризису идентичности и развития", — написала Захарова в фейсбуке.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слепая солидарность с США в итоге введет в кому всю Европу.

"Давно пора покинуть фарватер Вашингтона и вести политику в соответствии с интересами всех стран Европейского континента", — написал парламентарий в твиттере.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отметила, что европейские страны со временем поймут, что являются инструментом в игре США, и дозреют до создания военного блока со своим главным защитником и союзником — Россией.
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Поклонская допустила создание нового военного блока с участием России
По ее словам, сразу вслед за сменой военной доктрины в связи с распадом Советского Союза происходящее с НАТО стало напоминать "действия не мозга, а раковой опухоли".

"О том, что Вашингтон использует других в интересах американского военно-промышленного комплекса и не преследует цели защищать, понимают многие, но вслух говорит не каждый", — написала Поклонская в Telegram.

Председатель президиума "Офицеров России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил РИА Новости, что безопасность Европы зависит исключительно от предсказуемых отношений с Россией.
"Европе давным-давно пора вернуть политическую и военную самостоятельность, сформировать независимую армию и собственную систему безопасности. Блок НАТО в том виде, в котором он существовал последние 30 лет, изжил себя", — сказал Липовой.
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По его словам, Турция демонстративно идет на конфликт с США из-за С-400, в Германии вовсю требуют от американцев убраться из страны, Франция напрямую призывает к возобновлению диалога с Россией.
В то же время, отметил он, руководство некоторых стран Восточной Европы и Балтии, наоборот, руководствуются интересами военно-промышленного комплекса США, поскольку НАТО практически полностью зависит от США по части авиационной техники, систем ПВО, высокоточных боеприпасов и другого оружия. Иными словами, военная промышленность стран Европы, поставленная в прямую зависимость от американской, может просто прекратить свое существование, заключил Липовой.
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