Режим ЧС в Вологодской области продлили на все выходные

ВОЛОГДА, 7 ноя – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный накануне из-за осеннего половодья, будет продлен на предстоящие выходные в Вологодской области из-за непогоды, сообщил РИА Новости губернатор региона Режим чрезвычайной ситуации, введенный накануне из-за осеннего половодья, будет продлен на предстоящие выходные в Вологодской области из-за непогоды, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников

По его словам, в выходные дни в области ожидается потепление до плюс 7 градусов.

"Это может привести к незначительному росту воды в подтопленных населенных пунктах, поэтому мы режим ЧС на выходные дни не снимаем. Во всех 13-ти муниципальных образованиях области режим ЧС будет продлен до того момента, пока не наступит устойчивый спад воды",- объяснил он.

Он добавил, что на сегодняшний день остаются подтопленными четыре населенных пункта в центральной части региона, их жители эвакуированы. Еще шесть населенных пунктов остаются без транспортного сообщения, но их население обеспечено всем необходимым.

"На сегодняшний день город Вологда работает в режиме повышенной опасности, угрозы ввода ЧС нет, функционируют все дородные, мостовые, железнодорожные сооружения. Улицы подтапливаются частично, но это не мешает работе общественного транспорта, есть частичное подтопление жилого фонда, подвальных помещений", - рассказал Кувшинников.