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РИА Новости
Вологодская область

Режим ЧС в Вологодской области продлили на все выходные

19:37 07.11.2019
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© Фото : ГУМЧС России по Вологодской областиПодтопления в Вологодской области
Подтопления в Вологодской области
© Фото : ГУМЧС России по Вологодской области
ВОЛОГДА, 7 ноя – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный накануне из-за осеннего половодья, будет продлен на предстоящие выходные в Вологодской области из-за непогоды, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.
По его словам, в выходные дни в области ожидается потепление до плюс 7 градусов.

"Это может привести к незначительному росту воды в подтопленных населенных пунктах, поэтому мы режим ЧС на выходные дни не снимаем. Во всех 13-ти муниципальных образованиях области режим ЧС будет продлен до того момента, пока не наступит устойчивый спад воды",- объяснил он.

Он добавил, что на сегодняшний день остаются подтопленными четыре населенных пункта в центральной части региона, их жители эвакуированы. Еще шесть населенных пунктов остаются без транспортного сообщения, но их население обеспечено всем необходимым.
"На сегодняшний день город Вологда работает в режиме повышенной опасности, угрозы ввода ЧС нет, функционируют все дородные, мостовые, железнодорожные сооружения. Улицы подтапливаются частично, но это не мешает работе общественного транспорта, есть частичное подтопление жилого фонда, подвальных помещений", - рассказал Кувшинников.
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Напомним, накануне 6 ноября в 13 муниципальных районах Вологодской области был введен режим ЧС из-за осеннего паводка. Подтопления и обрывы проводов оставили без электричества более 28 тысяч человек, сегодня в большинстве населенных пунктов электричество восстановлено.
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