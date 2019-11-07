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РИА Новости

Германия и США считают Турцию важным партнером по НАТО, заявил Маас

19:18 07.11.2019 (обновлено: 19:20 07.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЛЕЙПЦИГ (Германия), 7 ноя - РИА Новости. Германия и США считают Турцию важным партнером по НАТО, с которым необходимо продолжать диалог, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы обсудили в различных аспектах тему Турции, все расхождения, которые имеются. Мы согласились, что несмотря на эти расхождения Турция является центральным, важным партнером по НАТО, поэтому окно для диалога должно оставаться открытым", - заявил он после переговоров с американским коллегой Майком Помпео в Лейпциге.
Он отметил, что тема ситуации на севере Сирии также была затронута. Стороны считают, что необходимо устойчивое перемирие в регионе.
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ТурцияХайко МаасМИД ГерманииНАТОГерманияСШАВ мире
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