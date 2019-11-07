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РИА Новости
Культура

Андрей Кончаловский получит премию на кинофестивале в Таллине

18:50 07.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский на пресс-конференции, посвященной фильму "Рай"
Режиссер Андрей Кончаловский на пресс-конференции, посвященной фильму Рай
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАЛЛИН, 7 ноя ─ РИА Новости. Российский режиссер Андрей Кончаловский получит премию "За дело всей жизни" на международном кинофестивале "Темные ночи", который пройдет с 15 ноября по 1 декабря в Таллине, сообщается на сайте фестиваля.
"Награду Кончаловский получит 26 ноября накануне торжественного показа своего фильма "Грех" (2018)", — говорится в информации.
Директор фестиваля Тина Лонн назвала его "режиссером мира, своеобразным хамелеоном, чья творческая форма постоянно меняется, а суть остается прежней".
За свою режиссерскую карьеру Кончаловский выпустил около 30 фильмов, самые известные из которых "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж", "Сибириада", "Дядя Ваня", "Романс о влюбленных", "Танго и Кэш", "Поезд-беглец", "Дом дураков", "Глянец", "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай". За последние две картины Кончаловский получил "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля.
Новый фильм режиссера "Грех" рассказывает о творческом пути гениального художника и скульптора Микеланджело Буонарроти, которого сыграл Альберто Тестоне. Съемки проходили в Италии.
Фестиваль "Темные ночи" пройдет в 23-й раз. Он состоит из основной программы, а также программ для детей и юношества, короткометражных и анимационных фильмов, дебютных картин молодых режиссеров.
Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
4 октября, 15:45Культура
Новый фильм Кончаловского "Грех" выйдет в российский прокат 14 ноября
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КультураКино и сериалыНовости культурыАндрей КончаловскийТаллин
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