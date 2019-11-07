Андрей Кончаловский получит премию на кинофестивале в Таллине

ТАЛЛИН, 7 ноя ─ РИА Новости. Российский режиссер Андрей Кончаловский получит премию "За дело всей жизни" на международном кинофестивале "Темные ночи", который пройдет с 15 ноября по 1 декабря в Таллине, сообщается на сайте фестиваля.

"Награду Кончаловский получит 26 ноября накануне торжественного показа своего фильма "Грех" (2018)", — говорится в информации.

Директор фестиваля Тина Лонн назвала его "режиссером мира, своеобразным хамелеоном, чья творческая форма постоянно меняется, а суть остается прежней".

За свою режиссерскую карьеру Кончаловский выпустил около 30 фильмов, самые известные из которых "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж", "Сибириада", "Дядя Ваня", "Романс о влюбленных", "Танго и Кэш", "Поезд-беглец", "Дом дураков", "Глянец", "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай". За последние две картины Кончаловский получил "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля.

Новый фильм режиссера "Грех" рассказывает о творческом пути гениального художника и скульптора Микеланджело Буонарроти, которого сыграл Альберто Тестоне. Съемки проходили в Италии.